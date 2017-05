Las 6 noticias que debes saber hoy, viernes 26 de mayo

1. La Fundación Messi gastó 550.000 euros en «acondicionar» su sede. La ONG dice haber invertido más de medio millón en «obras de mejora y acondecimiento» en una oficina de 119 metros cuadrados alquilada por 8.000 euros mensuales, gastos que no se corresponden con una organización que solo tiene una empleada y que se nutre al 90% de las aportaciones del F.C. Barcelona. El expresidente del Barça Sandro Rosell ingresa en la prisión de Soto del Real. La Fiscalía investiga si Ronaldo defraudó hasta 15 millones.

2. Compromís allana el camino a Iglesias para que retire la moción y presione al PSOE. La confluencia valenciana abre la vía a que el líder de Podemos dé un paso atrás como forma de trasladar toda la presión a Pedro Sánchez. El movimiento otorga a Iglesias una coartada perfecta para retirar la moción y salir incólume. Sánchez será ratificado secretario general cinco días después del debate de moción de censura. El líder socialista quiere que el PSOE vote la «plurinacionalidad del Estado» en el 39 Congreso Federal.

3. Cumbre del G-7 en Sicilia sobre terrorismo e inmigración. Los siete líderes más poderosos del mundo se reúnen hoy y mañana en la ciudad siciliana de Taormina, blindada desde hace días. Cuatro de estos líderes participarán por primera vez: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la primera ministra británica, Teresa May; el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro italiano, el anfitrión Paolo Gentiloni. Ayer en la cumbre de Bruselas, Trump exigió a los aliados que paguen lo que deben a la OTAN. La Alianza se integrará en la coalición contra Daesh en Irak y Siria para contentar a Estados Unidos. Rajoy refrendó el compromiso de España con la Defensa común.

4. El terrorista de Mánchester llegó desde Estambul vía Dusseldorf cuatro días antes del ataque. En teoría fue parte de un viaje más largo desde Trípoli, pero no se descarta que en algún momento pasase por Siria y recibiese entrenamiento paramilitar. El populista UKIP culpa a May del atentado por no controlar la inmigración. Mientras en Mánchester continúan a ritmo frenético las redadas, que ya suman ocho detenidos, entre ellos el hermano mayor del terrorista suicida. El padre del yihadista combatió contra Gadafi en un grupo «terrorista» libio. Ayer hubo varios registros, dos con explosiones controladas. La Policía británica reanuda el intercambio de información con EE.UU. tras recibir «nuevas garantías» tras las últimas filtraciones.

5. Los primeros datos de Juno revelan enormes tormentas en Júpiter.La sonda de la NASA muestra por primera vez imágenes de los polos del planeta gigante de nuestro Sistema Solar. Juno sobrevoló los polos de Júpiter y se «sumergió» a menos de 5.000 kilómetros de la densa capa de nubes que lo rodea. Dos estudios en la revista «Science» resumen los resultados de los dos primeros «encuentros» de la nave de la NASA con el planeta gigante.

6. La reforma de la Gran Vía arrancará en enero y dejará dos carriles para coches.Carmena anuncia la licitación del plan y el de Plaza de España en un Debate sobre el estado de la Ciudad marcado por la falta de limpieza y la corrupción. Los trabajos, que se prolongarán ocho meses, se realizarán después de la campaña de Navidad. Se dividirán en dos tramos: entre la plaza de Cibeles y la de Callao, la bicicleta convivirá con el resto de los vehículos en los ciclocarriles 30, y la calzada quedará dividida en cuatro carriles. A su vez, entre la plaza de España y la de Callao, los ciclistas contarán, en sentido subida, con un carril bici segregado, por la pendiente de la calle. Por ello, en este tramo habrá cinco carriles, y en sentido bajada, hacia plaza de España, las bicicletas compartirán calzada con otros vehículos.