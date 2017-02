Las 6 noticias que debes saber hoy, viernes 24 de febrero

1. Urdangarin podrá seguir viviendo en Ginebra hasta que haya sentencia firme. El tribunal del caso Nóos no ve riesgo de fuga y que la gravedad de la pena no es el único criterio para ordenar prisión. El exduque deberá presentarse el primer día de cada mes ante la autoridad competente. En el caso de Torres, además, se le prohíbe salir de España y se le retira el pasaporte. Con estas medidas evitan ir a la cárcel hasta que el Supremo confime o no la pena.

2. Rato recurrirá la sentencia por las «tarjetas black». La Audiencia Nacional ha condenado a Rodrigo Rato y a Miguel Blesa como «primeros beneficiarios» de las «black» por un delito continuado de apropiación indebida, así como al resto de 63 exdirectivos de la entidad. El expresidente de Caja Madrid es condenado a seis años por idear las tarjetas opacas y su sucesor, a cuatro y medio, por perpetuarlas, «consciente» del fraude y de que «perjudicaban claramente a la entidad».

3. El Gobierno aprueba hoy el decreto que reforma la estiva.Fomento avisa de que las posibles enmiendas chocarían con el dictamen de Bruselas. La Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) ha pedido una semana para analizar una de las principales peticiones de los trabajadores, la conservación de los empleos mediante su subrogación en los nuevos centros portuarios de empleo. Mientras tanto, los trabajadores no renuncian al pulso de las movilizaciones: mantienen el preaviso de los 9 días de huelgas parciales a partir del próximo 6 de marzo.

4. El hermanastro de Kim Jong-un fue asesinado con un químico extremadamente tóxico denominado VX. El análisis efectuado en Malasia a Kim Jong nam revela que la sustancia química empleada en su muerte es «un agente nervioso denominado VX» extremadamente tóxico con efecto muy rápido, considerado arma de destrucción masiva por la resolución 687 de Naciones Unidas y cuya producción y almacenamiento está prohibida por la Convención sobre Armas Químicas. Una de las detenidas por el asesinato resultó intoxicada.

5. Tráfico no renovará el carné a los reincidentes por alcohol y drogas. La DGT valora que los conductores que usen el móvil al volante pierdan más puntos. Tras diez años de aplicación del carné por puntos, la DGT quiere cambiar algunos puntos que han quedado obsoletos y se plantea endurecer las sanciones y la pérdida de puntos de quienes usen el móvil al volante y acciones severas contra los conductores que hayan perdido todos los puntos por conducción temeraria relacionada por el consumo de alcohol y drogas.

6. Huelga de conductores en el Metro de Madrid. El sindicato de maquinistas convoca desde este viernes paros de 7,5 horas en los picos de tráfico de viajeros. Concretamente, habrá paros entre las 6:05 y las 8:40 horas, de 13:20 a 16:25 horas, y de 17 a 19:55 horas. La de este viernes será la primera jornada de unos paros que, según lo convocado, se repetirán el lunes y el resto de los viernes del mes de marzo. La compañía ha decretado unos servicios mínimos del 65 por ciento de media respecto a los trenes que circulan habitualmente.