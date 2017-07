Las 6 noticias que debes saber hoy, viernes 21 de julio

1. Villar disponía de 5,2 millones de la RFEF para uso personal. Prisión para Villar, su hijo, Padrón y su secretario por cinco delitos, entre ellos estafa y corrupción entre particulares. Gorka cobró medio millón por doce partidos de España. La Federación dejó de ganar 830.000 euros en dos amistosos contra Corea del Sur. Según el juez, el hijo de Villar, pese a no formar parte de la Federación, era el que decidía. La RFEF sorteará a las 12.30 horas en la Ciudad del Fútbol el calendario del Campeonato Nacional de Liga de Primera y Segunda

2. El «caso del 3%» lleva a la Guardia Civil al Parlament y a la Generalitat. La Justicia no se detiene ante las instituciones tomadas por el nacionalismo. El juez ordena la entrega de la agenda personal y los registros de visitas de la época de Germà Gordó en el Gobierno autonómico, que niega su existencia. El caso que afecta al exconsejero Gordó se produce un inusual cruce de parentescos y amistades cruzadas entre los empresarios y políticos implicados con alguno de los jueces instructores. El Gobierno de Puigdemont se inventó una falsa resistencia a la orden judicial. Rajoy no verá a Puigdemont antes del 1-O porque no ofrece alternativas al referéndum.

3. La huelga general de la oposición a Maduro paraliza Venezuela pese a la represión policial. Un joven ha muerto durante una propuesta opositora. Saverio Vivas, líder de un antiguo feudo chavista, habla con ABC sobre el seguimiento de la huelga general en Venezuela: «Al que acate la huelga le quitan la bolsa de comida». El Supremo venezolano anula la designación de jueces que lleva a cabo el Parlamento

4. El Gobierno aprueba este viernes los requisitos para solicitar las becas del curso 2017-2018. El Consejo de Ministros dará luz verde a un Real Decreto por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el próximo curso. En las próximas semanas el Ministerio publicará las diferentes convocatorias del curso 2017-2018 en el microsite de becas en www.mecd.es.

5. Los tribunales podrían levantar el embargo de los bienes de Blesa en breves fechas. En las causas sin sentencia firme desaparecería la responsabilidad civil del fallecido. La autopsia confirma que el exbanquero se suicidó con su rifle de caza. Está previsto que la comitiva fúnebre se traslade este viernes a Linares (Jaén), localidad natal de Blesa, donde se oficiará el funeral antes de ser enterrado. Las cenizas de Blesa serán depositadas en el panteón familiar.

6. No contestar a correos y llamadas fuera del horario laboral es ahora un derecho. La empresa de seguros Axa ha firmado un convenio colectivo en el que se recoge por primera vez el derecho de los trabajadores a no responder correos electrónicos o llamadas telefónicas fuera de su jornada de trabajo. En Francia el derecho de desconexión digital ya se recoge por ley desde el 1 de enero de este año en respuesta a la necesidad que reclamaban los trabajadores de separar la vida personal de la profesional.