Las 6 noticias que debes saber hoy, miÃ©rcoles 21 de junio

1. El Congreso rechazará hoy la convocatoria del referéndum unilateral de Cataluña. PP, PSOE, Ciudadanos, Foro Asturias, UPN, Coalición Canaria y Nueva Canarias responderán con una sola voz y votarán «no» a una moción del PDeCAT para instar al Gobierno a permitir la consulta ilegal. Lérida se convirtió ayer en la primera capital catalana que rechaza el referéndum. Se negará a ceder espacios e invita a la selección española a jugar en la ciudad. Los principales partidos del Congreso condenaron ayer la comparación de Puigdemont del secesionismo y la lucha contra ETA. Sus palabras han suscitado el rechazo de las asociaciones de víctimas: «Ha humillado a las víctimas del terrorismo».

2. Tres yihadistas detenidos en Madrid, uno «extremadamente peligroso». Agentes de la Policía Nacional han detenido esta madrugada a tres marroquíes, uno de ellos un hombre de 32 años miembro del Daesh y muy radicalizado, al que las fuerzas de seguridad consideran «una clara amenaza para la seguridad de nuestro país». Había recopilado gran cantidad de material formativo de Daesh para cometer atentados, así como documentos para adoctrinar a nuevos potenciales terroristas. El Ejército belga frustró ayer «un atentado terrorista» en la Estación Central de Bruselas.El yihadista hizo estallar una pequeña maleta, sin que se produjeran víctimas. La Fiscalía, La Fiscalía, que considera el suceso como «un atentado terrorista», ha informado de que un individuo que portaba una mochila y un cinturón de explosivos ha resultado muerto y que dos individuos sospechosos han huido del lugar.

3. Sánchez llamará hoy a Iglesias y Rivera para su frente anti PP. El secretario general del PSOE pretende reunirse con ellos la próxima semana. El líder de Ciudadanos le advierte de que no se dejará arrastrar a un «bucle» del «no es no». Podemos pide al PSOE que no negocie el techo de gasto con Rajoy como prueba de su cambio de rumbo. Margarita Robles se estrena hoy como portavoz socialista en la sesión de control en el Congreso con preguntas a Rajoy sobre Cataluña y la amnistía fiscal.

4. Montoro abre la puerta a bajar el IRPF a partir de 2019.Hacienda no creará una tasa a los refrescos este año ni recurrirá la que ya hay en Cataluña. El ministro anunció que el techo de gasto de 2018 subirá hasta un 2,3% y espera el apoyo del PSOE. El Congreso aprobó que las regiones pongan sanciones a las empresas que pagan a más de 60 días. El ministro de Hacienda comparecerá hoy a petición propia en la Comisión de Hacienda del Congreso para informar de los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el procedimiento normativo de la amnistía fiscal.

5. Cristiano pagará los 14,7 millones para reducir la pena. El jugador, que ha sido citado por la juez a declarar el 31 de julio en Pozuelo, aceptó abonar esa cantidad, como le han aconsejado los abogados. El portugués esperaba esta citación como el siguiente paso en el proceso abierto contra él. Tiene la obligación de comparecer en la vista oral, pero quería hacerlo cuanto antes para dar otro paso adelante en el caso y no soportar más meses señalado mediáticamente. La magistrada indica que «se observan indicios de criminalidad» en su comportamiento fiscal. El jugador conoció por la noche la defensa que Florentino Pérez hacía de él en ABC. Montoro cree que «es un error tremendo» criminalizar a Cristiano Ronaldo.

6. El verano llega con más calor. La Agencia Estatal de Meteorología prevé un repunte de las temperaturas en gran parte del país con 40 grados a partir de mañana y hasta el sábado. El calor y la sequía obligan a redoblar la inversión contra el fuego este verano. Entre los 70 medios aéreos que aportará Agricultura se suman, por primera vez, cuatro drones de vigilancia nocturna. En Portugal, el devastador incendio sigue fuera de control, mientras las críticas y el caos acorralan al primer ministro, el socialista António Costa.