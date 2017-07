Las 6 noticias que debes saber hoy, miércoles 19 de julio

1. Villar rebajaba el caché de la Selección española a cambio de mordidas. Detenidos el presidente de la Federación Española de Fútbol, su hijo Gorka y su mano derecha, Juan Padrón, por saqueo «continuado» al calor de la edad de oro del combinado nacional. El presidente de la Federación se encargaba de organizar amistosos para, presuntamente, beneficiar a la empresa de asesoría deportiva de su hijo. La UCO investiga los contratos que firmó Padrón con Santa Mónica Sports, la empresa presidida por Jesús Samper y quebrada en 2013, un agujero de 30 millones que lucró a la trama. Villar ha pasado la noche en el calabozo después de asistir junto a la Guardia Civil al registro de la RFEF.

2. La Generalitat ocultará información sobre la consulta para burlar la Ley. Apelando a los intentos del Estado y de la Justicia por atajar la convocatoria de un referéndum ilegal, el Gobierno catalán advertía ayer de que no comunicará el proceso de compra de urnas hasta completarlo. Ayer se conocía la dimisión de otro cargo de la consejería de Interior tras la purga del consejero y del director de los Mossos. El sector educativo catalán rechaza el plan separatista. Los sindicatos consideran que el proyecto «Ahora es mañana» es solo un instrumento político.

3. La abuela de la niña muerta en Sabiñánigo, a ABC: «Que el asesino no vuelva a ver el sol». Norma Benítez, abuela materna de la niña de ocho años asesinada a golpes, ha concedido una entrevista exclusiva a este periódico desde Buenos Aires. Recuerda entre llantos a «mi angelito, que ya está en el cielo» y pide justicia para el homicida. Critica también la actitud del padre biológico de Naiara: «Nunca se ocupó de ella y ahora va a España a llenarse los bolsillos».

4. Trump y Putin mantuvieron un segundo encuentro secreto durante la cumbre del G-20. El presidente de EE.UU., mantuvo una segunda conversación con su homólogo ruso, según ha sido confirmado este martes por la Casa Blanca. El encuentro tuvo lugar horas después del primer cara a cara entre Trump y Putin, que se produjo el pasado 7 de julio durante dos horas en Hamburgo (Alemania), durante la cumbre de líderes del G20.

5. El FMI pide que las pensiones solo suban un 0,25% los próximos años para asegurar su sostenibilidad. Defiende el ahorro adicional a la pensión y que la jubilación se adapte a la esperanza de vida. El organismo mejora su previsión de crecimiento para 2017 al 3,1% y reclama nuevas medidas para bajar el déficit ante la próxima rebaja del IRPF. El organismo reclama ligar los salarios con la productividad. Hacienda rechaza subir el IVA a productos con tipos reducidos como pide la institución.

6. Pilar Garrido, «persona no localizada» en México. Las autoridades mexicanas investigan la desaparición de esta española de 34 años que fue raptada ante su marido y su hijo en el norte del país. Desde el 2 de julio, nadie ha contactado con la familia para pedir un rescate. En la Procuraduría del Estado no tienen su caso como un secuestro, sino bajo el tecnicismo de «persona no localizada» mientras no se pida un rescate. Pilar Garrido difundió una foto poco antes de que unos hombres armados la abordaran hace ya dieciséis días.