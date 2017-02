Las 6 noticias que debes saber hoy, miÃ©rcoles 15 de febrero

1. Asesores de la campaña de Trump tuvieron contactos con la inteligencia rusa. Revelan registros telefónicos y llamadas entre los asesores del ahora presidente de Estados Unidos y los agentes de la inteligencia rusa, un extremo que Trump siempre ha negado. La conexión rusa del dimitido Flynn pone en apuros a Trump. El presidente sabía desde hace semanas que su asesor engañó a altos cargos. Durante la llamada telefónica del pasado día 7, Trump invitó a Rajoy a visitar la Casa Blanca. «Te espero en Washington», le dijo. La foto de Ivanka Trump en el sillón presidencial del Despacho Oval está generando un aluvión de críticas.

2. Rajoy responde en el Congreso sobre Cataluña. El presidente contestará a una pregunta sobre la «judicialización del proceso catalán» en la sesión de control, un día después de que el Tribunal Constitucional anulara el nuevo plan secesionista y dejara claro a sus promotores que, si mantienen la consulta, incurrirán en las responsabilidades penales que Mas aduce ahora que ignoraba el 9-N. La modificación del Código Penal en 2005, un atajo para Mas. La reforma de Aznar de 2003 pensada para frenar a Ibarretxe fue eliminada dos años después por Zapatero. La fiscal jefe de Barcelona denuncia los insultos que ha recibido («me llamaron mierda, fascista, vete de Cataluña, fuera») y asegura que tras el juicio del 9-N temió por su integridad.

3. El Tribunal Supremo dirá hoy a BBVA si debe devolver todo el dinero de las cláusulas suelo. La entidad apela al principio de cosa juzgada para indemnizar solo por lo cobrado desde mayo de 2013 y no desde la activación de la cláusula, como fijó posteriormente el Tribunal de Justicia de la UE. El Alto Tribunal, en un fallo contra BBVA, Abanca y Cajamar, sentenció en mayo de 2013 que estas entidades solo deberían indemnizar desde esa fecha en caso de que las cláusulas fuesen abusivas. Por tanto la Justicia empezará a aclarar este miércoles cómo deben proceder esas entidades.

4. La Policía no encuentra los supuestos informes del 11-M y el Faisán. «El informe de Marta del Castillo no existe y así se lo he comunicado a su padre; sobre el caso Faisán parece que hubo dos informes, pero no se ha encontrado, y el del 11-M todavía no me lo han traído; significa que todavía no lo han encontrado, aunque puede que lo tengan dos personas ». Así respondió ayer Juan Ignacio Zoido, al ser preguntado por unos supuestos informes encargados por el ex número 2 de la Policía a la ahora disuelta Brigada de Análisis y Resolución de Casos. El ministro del Interior dice que quiere « mirar hacia adelante, pero resolviendo el pasado». Ayer presentó el Balance de Criminalidad 2016 que indica que uno de cada seis crímenes fue por violencia machista.

5. Corea del Sur confirma que el hermanastro de Kim Jong Un fue asesinado con veneno. El jefe de la Inteligencia de Seúl ha señalado que todavía se está investigando qué se utilizó exactamente para asesinar a Kim Jong Nam. El hermano del líder norcoreano murió tras ser atacado con un espray químico por dos mujeres en el aeropuerto de Kuala Lumpur. La Inteligencia surcoreana asegura que Pyongyang ha estado intentando asesinarlo durante los últimos cinco años.

6. Un Barça humillado dimite de la Champions en París. Descalabro de los azulgranas, que quedan al borde de la eliminación al ser arrollados por el PSG (4-0). Con Messi desaparecido y sin centro del campo, los de Luis Enrique fueron claramente superados y solo el acierto de Ter Stegen evitó una coleada más amplia. Luis Enrique estalló tras el partido. Tres personas tuvieron que sujetarle para que no se enfrentara a un periodista de TV-3.