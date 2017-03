Las 6 noticias que debes saber hoy, miércoles 1 de marzo

1. Convergència compraba el silencio de sus empleados con el dinero del 3%. CDC pagó a empleados en metálico con fondos de las mordidas.La Guardia Civil halló en la trituradora de la sede del partido un recibo de 15.000 euros abonados a un empleado y varios «voluntarios». Caso Pujol: Oriol Pujol se llevó en metálico un millón de euros de la «herencia» oculta en Andorra. El juez cita al «delfín», el único Pujol Ferrusola que no estaba imputado en la Audiencia. Siete años después de que los Mossos se personaran en el Palau de la Música Catalana por un posible desvío ilícito de fondos, hoy comienza la vista oral del juicio del «caso Palau». Uno de los acusados ofrece a Fiscalía rebajar la pena de su hija a cambio de inculpar a CDC. Editorial ABC: «La verdad del 3 por ciento, al descubierto»

2. Trump planea firmar su nuevo veto migratorio este miércoles. Con su primer veto, prohibió la entrada al país de los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana durante 90 días y suspendió el programa de acogida de refugiados durante 120 días, y de forma indefinida para los sirios. En el primer discurso del presidente ante el Congreso. En el primer discurso ante el Congreso, Trump insistió: «No podemos permitir que nuestra nación sea un santuario para los extremistas». Pidió revocar el «Obamacare» y una lucha total contra Daesh y aseguró que que la construcción del muro en la frontera con México comenzará pronto, y será «un arma muy eficaz contra el crimen y las drogas».

3. Juncker plantea hoy la opción de crear un «núcleo duro» en la UE. El presidente de la Comisión Europea presenta ante el pleno del Parlamento Europeo el libro blanco sobre el futuro de la Unión Europea, que planteará diversas opciones para el futuro de la UE ante el trauma de la salida del Reino Unido. Entre las opciones, figura la de la construcción de Europa a partir de un «núcleo duro». España, Francia, Alemania e Italia ya preparan ese grupo de vanguardia.

4. La consulta popular de Carmena vulnera sus propios reglamentos.La capital no pidió permiso al Gobierno central y consultó sobre cuestiones que no son municipales. Expertos en Derecho Constitucional consultados afirman que «el proceso no tiene garantías y el recuento no deben realizarlo voluntarios». A su juicio, «se trata de una mera encuesta informativa», no puede ser vinculante. La consulta popular solo ha movilizado al 7,8% del censo.

5. Las empresas del Ibex ganaron asi 33.000 millones en 2016, un 48% más. Fue el año de la recuperación de beneficios para las grandes empresas del Ibex-35. El repunte en el precio de las materias primas y el petróleo impulsó la recuperación de siderúrgicas y petroleras. Ha sido el energético el sector que, de forma homogénea, ha reflejado este nítido punto de inflexión: todas las firmas del ramo, petroleras, gasistas y eléctricas, han registrado un incremento próximo al 72%.

6. Expertos de todo el mundo debaten sobre la enseñanza del siglo XXI en el foro de la Cumbre Mundial para la Innovación en Educación (WISE). Creatividad y profesores que impriman carácter a sus alumnos, las claves del futuro de la Educación según los más reconocidos especialistas en la materia que ayer se reunieron en Madrid para «imaginar el futuro de la Educación». Para Mark Prensky, experto en innovación docente, ««el conocimiento en Lengua, Matemáticas, Ciencias y Humanidades está en Internet, los jóvenes tienen que hacer cosas prácticas en el colegio».