Las 6 noticias que debes saber hoy, martes 24 de octubre

ABC.es

MADRID 24/10/2017 08:06h Actualizado: 24/10/2017 08:06h

1. Rajoy actuará sobre las 15 «embajadas políticas» de Romeva. La Generalitat ha destinado casi 38 millones de euros a la «administración diplomática». Así son las costosas «embajadas» catalanas: caras y con utilidad nula. Con la activación del 155, se intervendrá el «entramado exterior» puesto en marcha por los secesionistas. El Gobierno también está decidido a acabar con el ejército de enchufados del secesionismo. La Generalitat colocó a 25.000 interinos en plena crisis económica. Desde el año 2012, Mas y Puigdemont han prescindido de 20.000 funcionarios de carrera a cambio de incrementar un 77% la plantilla de personal interino.

2. El Senado espera a Puigdemont. Le ofrece acudir en persona para que pueda defender su posición en el Pleno ante todos los senadores. Ocho senadores catalanes comparecen este martes en el Parlament por el 155. El Parlament aprobará el jueves propuestas de respuesta al 155. Será un pleno monográfico que incluirá la DUI y se celebrará antes de la sesión del Senado. En el Congreso, Ana Pastor aplaza una semana la comisión territorial impulsada por el PSOE. Sociedad Civil convoca una nueva manifestación el domingo en Barcelona. Puigdemont tiñe de discordia el 40 aniversario del regreso de Tarradellas a Cataluña.

3. Trabajadores y pensionistas perderán poder adquisitivo este año. El Gobierno prevé que la subida de los precios esté en el entorno del 2%, más de lo estimado hace meses, por el encarecimiento del barril de petróleo. Será una evolución que no igualarán salarios y pensiones. El crudo se ha apreciado un 25% en cuatro meses. La luz alcanza su precio más caro del año por la falta de lluvias y viento. La subida afecta sobre todo a los 12 millones de pequeños consumidores. La tarifa para éstos será de 0,18254 euros el kilovatio hora (KWh). Un anticiclón subirá de nuevo las temperatura en gran parte de la mitad norte peninsular. Vuelve el «veranillo» en toda España

4. Crecen las suscripciones a diarios en EE.UU, también en papel. La progresiva aceptación de los usuarios digitales a pagar por contenidos, gracias a plataformas de música y cine, y el terremoto político y mediático que supuso la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, están reforzando el número de lectores y los ingresos de las cabeceras tradicionales de los periódicos. Frente al 9% de crecimiento (en comparación con el ejercicio anterior) que contabilizó el sector en 2016, el porcentaje casi se ha duplicado, un 16%, en lo que va de año, según un estudio de Reuters Institute. El voluminoso informe concluye que fueron los más jóvenes los impulsores de este aldabonazo.

5. La oposición venelozana se rompe al jurar cuatro de los cinco gobernadores ante la Constituyente.Solo uno de los 5 gobernadores de la oposición que habían ganado los comicios regionales del 15 de octubre no se dejó amedrentar por las amenazas de destitución y encarcelamiento que había lanzado Maduro para obligarlos a que prestaran juramento ante su Constituyente. Es el caso de Juan Pablo Guanipa, del partido Primero Justicia, quien resistió las amenazas. Los cuatro gobernadores elegidos por el partido socialdemócrata Acción Democrática (AD) prestaron juramento desacatando las instrucciones de la coalición opositora de no hacerlo por haber sido cuestionado tanto dentro como fuera de Venezuela.

6. El Madrid acapara los principales premios otorgados por la FIFA.Cristiano repite y conquista el Premio The Best al Mejor Jugador. El portugués se impone a Messi y Neymar y se lleva el galardón por segundo año consecutivo. Zinedine Zidane, del Balón de Oro al The Best veinte años después. El técnico del Real Madrid recibió el premio de la FIFA al mejor entrenador de la temporada. Zidane sucede a Claudio Ranieri en la lista de ganadores. Olivier Giroud, premio Puskas 2017. Su extraordinario tanto al Cyristal Palace con la espuela se lleva el galardón a mejor gol del año. Fotogalería de la alfombra verde de los premios The Best con los asistentes a la entrega en Londres de los galardones a lo mejor del año en el planeta fútbol.