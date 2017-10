Las 6 noticias que debes saber hoy, martes 17 de octubre

1. Prisión incondicional para los líderes callejeros del golpe. La juez acusa a Sànchez y Cuixart de «impedir la aplicación de la ley para proclamar la república catalana». Ve riesgo de que se fuguen y sigan empujando hacia la independencia ilegal. Editorial ABC: El «procés» entra en prisión. La ANC convoca hoy un paro y concentraciones frente a las delegaciones del Gobierno. Trapero queda libre pero no podrá salir de España. La juez le permite seguir al mando de los Mossos. Puigdemont aborda este martes la posible respuesta a Rajoy. El presidente catalán quiere exponer sus ideas al resto de miembros de su gabinete y después decidirá «si responde y cómo». El Gobierno y el PSOE buscan ganar el relato: «El 155 restaura la legalidad, no suspende el autogobierno». Puigdemont se apoya en claras mentiras en su respuesta a Rajoy. Génova rechaza ilegalizar partidos independentistas, como sugiere un sector del PP.

2. El Gobierno rebaja tres décimas el crecimiento en 2018 por la crisis secesionista.La economía avanzará un 2,3% en 2018 y creará 78.000 empleos menos por el impacto en el consumo y la inversión, según el plan presupuestario prorrogado para 2018 que envió a la Comisión Europea. El empleo subirá un 2,4% frente al 2,6% que estaba previsto. Codorníu saca también su sede de Cataluña para atajar el boicot a sus productos. La productora de cavaa anunció su mudanza a Haro, en La Rioja. Freixenet ha anunciado que decidirá a finales de este mes si sigue en Cataluña.

3. El terrorismo del fuego arrasa el norte de España y Portugal. Cuatro muertos en Galicia, al menos 38 en Portugal, miles de hectáreas quemadas, casas destruidas y una sola certeza: la mayoría de los incendios han sido intencionados. Los incendiarios y el abandono del medio rural, principales causas según los expertos. Los expertos avisan de que el cambio climático traerá nuevos incendios fuera de la temporada tradicional de alto riesgo, con condiciones de sequía y calor extremas y a las puertas de núcleos habitados. Vigo plantó cara al fuego con cadenas humanas y realojó a 400 afectados en hoteles. El fuego devastó el 90% de As Neves. En esta localidad pontevedresa donde nadie recuerda nada semejante. «Era una locura, un infierno», relatan sus vecinos. Setecientos agentes de la UME combaten los fuegos de Galicia.

4. El Reino Unido es medio billón de euros más pobre de lo que se pensaba por el Brexit. Esta cifra equivale al 25% del PIB británico, según la revisión de las cuentas nacionales. Todo viene de la revisión de las cuentas nacionales reveladas en el llamado «Libro azul» de la Oficina de Estadística Nacional, que muestra que Gran Bretaña ya no tiene una reserva neta de activos extranjeros y, por lo tanto, ningún margen de seguridad económica. May pide a Juncker cesiones en el Brexit para frenar a su ministro Johnson. La primera ministra británica intenta convencer a los europeos de que necesita un triunfo para protegerse de los partidarios de una «salida dura».

5. La oposición impugna por pucherazo las elecciones regionales en Venezuela. La MUD no reconoce los resultados anunciados por la presidente del CNE porque el proceso fue «fraudulento». Pide nuevas elecciones «limpias» y «transparentes». Entre las irregularidades, destaca que hubo «1.080.000 electores, a quienes se les obstaculizó ejercer su voto por mesas dañadas o no habilitadas. Más de 700.000 venezolanos que fueron migrados de sus centros electorales, que en menos de 48 horas fueron trasladados. Al menos 90.537 votos nulos que debieron ser adjudicados a los candidatos de la oposición, producto de la no sustitución de candidatos unitarios. Además de los chantajes a empleados públicos por parte del régimen de Nicolás Maduro»

6. Hoy llega el otoño tras la primera quincena de octubre más cálida registrada nunca.Descienden de manera generalizada las temperaturas, sobre todo en el interior peninsular. La llegada de varios frentes atlánticos dejará precipitaciones. «Hay un cambio de tiempo y se va a producir un descenso térmico hasta el miércoles, que va a ir de oeste a este, y que acabará afectando a todo el país, incluida Canarias. Badajoz tendrá 19ºC de máxima mañana miércoles, lo que supone 16 grados menos en apenas tres días. Córdoba pasará de 33 a 20 grados, Sevilla de 31 a 21ºC, Madrid de 26 a 15ºC y Vigo de 22 a 17ºC.