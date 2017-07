Las 6 noticias que debes saber hoy, martes 11 de julio

1. El Congreso vuelve a dar alas a Rajoy con la aprobación del techo de gasto. El Pleno del Congreso volverá esta tarde a dar estabilidad al Gobierno del Partido Popular al respaldar una de las iniciativas más importantes de cada ejercicio: el techo de gasto (límite de gasto no financiero) para 2018, que crece un 1,3 por ciento hasta los 119.834 millones de euros. Se espera que el Gobierno logre reeditar la alianza parlamentaria que le sirvió para aprobar los últimos Presupuestos: Ciudadanos, PNV y Nueva Canarias.

2. Prórroga de 48 horas para decidir sobre la vida de Charlie. La vista en un Tribunal de Londres por el caso de Charlie Gard fue tensa. Los padres del bebé enfermo se enfrentaron en el juicio a los abogados del hospital, que insisten en que no existe cura para el pequeño. Connie Yates y Chris Gard piden tratarlo en otro centro hospitalario. El magistrado decidió ayer conceder un plazo de 48 horas a los padres del niño para que aporten evidencias que sustenten la existencia de un nuevo tratamiento capaz de dar una esperanza al pequeño. La vista se reanudará el jueves.

3. El «Espíritu de Ermua» se impone también a la indignidad populista. El aluvión de críticas ciudadanas y políticas obliga a Carmena a sumarse a los actos en recuerdo de Miguel Ángel Blanco, pese a su negativa a homenajearlo en el Ayuntamiento de Madrid. Editorial ABC: «Miguel Ángel Blanco no es política». ABC recrea las 48 horas que precedieron al asesinato del concejal y la rebelión cívica de España contra los terroristas. Aquel 11 de julio de 1997 la Policía buscaba a Miguel Ángel Blanco mientras España exigía en la calle su libertad. En Ermua, los vecinos mantienen vivo el recuerdo de Miguel Ángel Blanco, pero consideran que ha llegado la hora de dejar atrás esa triste etapa.

4. Los Reyes visitan un Reino Unido donde triunfa lo español. El balance comercial es favorable a nuestro país en 7.968 millones de euros y nuestras multinacionales son omnipresentes en banca, moda, telefonía, aeropuertos y alimentación. Se espera un discurso importante de Don Felipe en el Parlamento británico en estos días del Brexit y hay curiosidad por si habrá alusión a Gibraltar. Sir John Elliott, hispanista: «Felipe VI muestra dignidad y una fina inteligencia política».

5. La Policía política de Maduro frena la liberación de 19 presos políticos. Según la ONG Foro Penal Venezolano, la Justicia ha ordenado su salida de la cárcel, pero el Sebin no recibe la luz verde de la Presidencia. Leopoldo López padre habla con ABC: «Mi hijo no está libre, solo ha cambiado una celda inhumana por otra». No obstante, apunta que se trata de un «primer paso» para que regrese la libertad a Venezuela.

6. Nadal cae con orgullo ante Muller en Wimbledon. El tenista balear no pudo culminar una remontada tras perder los dos primeros sets en un partido de casi cinco horas y fue eliminado en octavos por Gilles Muller después de un agónico quinto set. Muguruza tumba a la número 1. La española se crece ante Kerber para remontar un duelo espectacular y lograr el pase a cuartos.