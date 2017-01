Las 6 noticias que debes saber hoy, lunes 30 de enero

1. El acta original del Yak-42 no es la que se utilizó en el juicio. En ese documento los generales condenados no avalaban con su firma el registro erróneo de los cuerpos. En el juicio, el general Navarro dijo que «nunca le leyeron» la frase que le incriminó y que no había firmado. El documento no utilizado por la Audiencia Nacional en el juicio del Yak se vio en TVE y Cuatro. El Ministerio de Defensa recibió el original turco con Trillo en funciones.

2. Tiroteo en una mezquita de Quebec. Tres sospechosos habrían disparado dentro del templo, en el que había unas cuarenta personas. Al menos seis personas han muerto y ocho han resultado heridas. Hay dos detenidos. El primer ministro canadiense Justin Trudeau ha calificado el tiroteo como «ataque terrorista contra los musulmanes».

3. Trump amenaza con endurecer el veto migratorio pese a las protestas. Los fiscales generales de 16 estados de EE.UU. condenan el muro levantado por Donald Trump contra ciudadanos de Irán, Irak, Siria, Yemen, Sudán y Libia y Siria. El veto para los ciudadanos de estos siete países musulmanes separa familias y destruye proyectos profesionales para los que querían entrar en EE.UU. o los que viviendo allí tienen miedo de salir. La lista negra apunta contra Irán y sus aliados chiíes. Un juez frena las deportaciones mientras Merkel y May critican el decreto.

4. Hamon se impone con holgura a Valls en las primarias socialistas en Francia. El exministro de Educación será el candidato de los socialistas franceses al Elíseo. El izquierdista superó al primer ministro francés por 17 puntos. La militancia socialista votó contra Hollande, contra la política económica de la UE y a favor de la ruptura.

5. Sindicatos policiales ven de «extrema gravedad» la actividad de un mosso en Madrid. Así han reaccionado a la información de ABC sobre las «labores de inteligencia» declaradas por un mosso d'Esquadra. Según declararon, la actividad es injustificada, de extrema gravedad e incluso ilegal. Piden que la Generalitat dé explicaciones sobre las actividades del agente.

6. Nadal y Federer engrandecen el tenis. El suizo aumenta su leyenda en Australia al ganar al español en otra final épica. «Estoy en el camino muy adecuado para competir por todas las cosas que he competido durante toda mi carrera», decía Nadal, que sube del puesto 9 al 6 en el ránking mundial. En fútbol, el Real Madrid disipó dudas frente a la Real Sociedad (3-0) mientras que el Barça no pasó del empate en el Villamarín (1-1). El Sevilla cayó en Cornellá y perdió la opción de ser líder. En golf, el jugador vasco Jon Rahm ganó su primer torneo como profesional en San Diego.