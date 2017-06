Las 6 noticias que debes saber hoy, lunes 26 de junio

1. La Fundación Messi oculta ingresos millonarios de sus patrocinadores. La ONG del futbolista ha dejado de declarar al menos 10 millones entre 2007 y 2015 ante las autoridades fiscales de España y Argentina. La Hacienda argentina cerró la delegación por no presentar cuentas: desde 2012 operan con otra fundación parecida. El Barcelona se niega a revelar cuánto ha donado al jugador Leo Messi. El club argumenta que se trata de acuerdos «privados» con el futbolista, por lo que facilita «ninguna información». Editorial ABC: «La fundación de Messi, bajo sospecha».

2. El fuego amenaza el corazón de Doñana. El incendio, que comenzó el sábado por la noche en Moguer, obliga a desalojar a 2.000 personas, corta carreteras y aísla durante unas horas a vecinos y veraneantes de Matalascañas. Se ha tenido que desalojar el centro de cría del lince en el Acebuche, base para la recuperación de la especie. El sector forestal, que se encuentra en plena renovación, se está enfrentando a uno de los grandes retos del mundo rural: recuperar la actividad económica y fomentar el regreso de población a los pueblos, pero se ve amenazado por el humo. Los expertos apuestan por la tecnología y la innovación para combatir el fuego.

3. Italia sale al rescate de su banca y desembolsará hasta 17.000 millones. El Gobierno italiano dio luz verde ayer al decreto urgente que aplica el procedimiento de liquidación de Banca Popolare de Vicenza y Veneto Banca, después de que el Banco Central Europeo declarase que son inviables o en camino de serlo. Intesa Sanpaolo, primer grupo bancario italiano, se hará con las dos entidades liquidadas por un euro, como cuando el Santander en la compra del Popular aunque en este caso los contribuyentes no tuvieron que poner ni un euro. En Italia, el primer pago del Estado será de 5.000 millones en una operación que recortará unos 4.000 empleos.

4. Bárcenas no contestará en el Congreso. El extesorero del PP comparece este lunes en la comisión de investigación de la supuesta financiación ilegal del PP, aunque no tiene intención de hablar para no entorpecer su estrategia de defensa en los casos en los que está inmerso. El formato de su comparecencia es monográfico, con lo que cada grupo dispondrá de veinte minutos para formularle todas las cuestiones. La Comisión comenzará hora y media antes de que en la calle Génova, en la sede nacional del PP, Mariano Rajoy reúna a la cúpula del partido y a sus dirigentes regionales.

5. El Gobierno prevé impedir el referéndum catalán sin tener que aplicar el artículo 155. Aunque están presentes en el caso de ser necesarias, sabe que alimentaría ese discurso victimista de los secesionistas. La Moncloa prevé «herramientas legales alternativas» que frenarían el 1-O. El papel de los funcionarios será clave en los próximos meses. Los dirigentes actuales saben que se enfrentan a una inhabilitación si firman la convocatoria del referéndum, y los funcionarios también son conscientes de que colaborar en un acto ilegal tendría consecuencias penales. ¿Y qué tipo de referéndum con alguna garantía podría hacerse sin funcionarios?

6. España gana su tercer Europeo femenino baloncesto. La selección española aplasta a Francia (71-55) y agarra el oro. Las jugadoras de Lucas Mondelo dieron un auténtico recital tanto en defensa como en ataque. Alba Torrens, 151 veces internacional, ha sido la mejor jugadora del Eurobasket. Su siguiente reto como abanderada del fantástico baloncesto español que está haciendo historia en los últimos años será el Mundial que se celebrará en nuestro paí del 1 al 9 de septiembre.