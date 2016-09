Las 6 noticias que debes saber hoy, lunes 19 de septiembre

1. «La falta de Gobierno ya pasa factura a la economía». El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, habla con ABC en una entrevista en la que analiza la situación política del país y se lamenta de que «empieza a haber signos de desaceleración y España, obligada a prorrogar el presupuesto, incumplirá el déficit en 2017, por lo que podría ser sancionada».

2. Homs, ante el Tribunal Supremo por el 9-N. El exconsejero de Mas, hoy diputado, emula al expresidente de la Generalitat y convierte en un espectáculo su declaración de este lunes ante el Supremo por presunta desobediencia, prevaricación y malversación. Mas encabezará la delegación del PDC que acompañará a Homs al Supremo. Ayer Mas insistió en defender la consulta independentista del 9-N de 2014: «Obedecimos al pueblo de Cataluña».

3. EE.UU. investiga si el «acto terrorista» de Manhattan tiene vínculos con Daesh.Un artefacto estalló en la noche del sábado en Chelsea y dejó 29 heridos. La bomba localizada sin explotar había sido fabricada con ollas a presión y contenía «materiales de fragmentación» como rodamientos y bolas metálicas para pistolas de balines. Al menos cinco personas fueron detenidas a última hora de este domingo. Los yihadistas reivindican el ataque de un hombre con un cuchillo en un centro comercial de Minnesota.

4. Hallan a una pareja y a sus dos hijos descuartizados en su chalé de Guadalajara.Los restos estaban en el salón, en bolsas de basura. La familia de origen brasileño formada por el matrimonio y dos niños, de cuatro y un año, alquilaron la casa en julio. No se les había visto desde agosto. El mal olor que salía de la casa hizo sospechar a un vecino, que alertó al servicio de seguridad de la urbanización. La puerta no estaba forzada. Las víctimas no tenía antecedentes.

5. «Juego de tronos» arrasa en los Emmy. Entre Trump y O.J Simpson, los dragones siguen imbatibles. Tres series barrieron en la ceremonia de los Premios de la televisión norteamericana; la súper popular (al menos en Estados Unidos) The People v. O.J. Simpson: American Crime Story, Juego de Tronos y Veep. Lista de todos los premiados en una Gala de los Emmy que dejó estas imágenes para el recuerdo.

6. El Madrid vence y sigue mandando. Triunfo sin mucho brillo del equipo de Zidane ante el Español (0-2). Sufrió al inicio y despertó a la media hora. James abrió el marcador, Benzema sentenció. Con esta victoria, Zidane iguala el récord de triunfos de Guardiola. El árbitro Hernández Hernández perdonó la segunda amarilla a Ramos.