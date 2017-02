Las 6 noticias que debes saber hoy, lunes 13 de febrero

1. Primer mandamiento del nuevo PP: «Recuperar las instituciones» catalanas.Rajoy anuncia una «nueva dinámica» frente al «disparate» secesionista: abrir los ojos «a los engañados de buena fe», «reconstruir la cohesión interna» e implicar a ayuntamientos y empresarios. Cospedal y Maillo buscan acomodo a un guión que a priori no gustaba. Rajoy encarga al nuevo coordinador el rearme de las estructuras territoriales del partido para encarar la cita electoral de 2019. «Sobredosis marianista», la opinión de David Gistau.

2. Pablo Iglesias logra plenos poderes para volver al Podemos más radical. El líder de la formación arrolla a Errejón en todas las votaciones. Iglesias ganó con más holgura que la prevista. Se llevó todas las consultas y controlará la dirección. El futuro de Errejón queda en sus manos. Las bases consagran la estrategia de priorizar la movilización social a la actividad institucional. «Vistalegre 2- Errejón 0», por Rosa Belmonte. Mayte Alcaraz compara el Congreso del PP y la Asamblea Ciudadana de Podemos: «De Vistalegre a la Caja Mágica (y viceversa)».

3. Leopoldo López: «Mandela y Gandhi me enseñan que la cárcel me hará un mejor venezolano». El preso político más emblemático de Venezuela habla con ABC cuando cumple tres años de cárcel. La entrevista fue realizada a través de pequeños trozos de papel que se le hicieron llegar a través de intermediarios hasta su celda de aislamiento en la cárcel militar de Ramo Verde (en las afueras de Caracas). «Nuestro peor adversario no es Maduro ni la élite corrupta, sino la desesperanza». Maduro expulsa a la CNN de Venezuela en un nuevo ataque a la libertad de expresión.

4. Ana Mato y el PP declaran en el juicio a la Gürtel.La Fiscalía pide que la exministra de Sanidad devuelva 28.467,53 euros por regalos de la trama, como productos de Louis Vuitton o viajes. El tribunal, que resolverá si Ana Mato y el PP se lucraron con dinero de la trama sin participar en los hechos ni conocer el origen delictivo de los fondos, puede condenarles en la sentencia a devolver el dinero.

5. Adele hace suyos los Grammy gracias a «Hello» y «25». La artista británica logró los cinco premios a los que aspiraba en la 59 edición de los Grammy. incluidos los tres principales: mejor álbum del año («25»), mejor grabación del año y mejor canción del año, ambos por «Hello». Los momentos más comentados de la velada fueron la irrupción de Beyoncé como diosa dorada de la fertilidad y el tributo al fallecido George Michael, con una conmovedora actuación de Adele, que no dudó en detener su versión de «Fast Love» y comenzar de nuevo tras haberse equivocado. Los premios Grammy, en imágenes.

6. La elección del candidato español a Eurovisión degenera en circo.Manel Navarro hizo un corte de mangas a los eurofans que abuchearon su elección como abanderado español para Eurovisión con la canción «Do it for your lover». La elección se vio empañada por el duro enfrentamiento entre público, jurado y cantante, con gritos, amenazas y acusaciones de fraude. Hubo incluso una agresión a un miembro del jurado. Manel Navarro da hoy una rueda de prensa para explicar cuáles son sus expectativas