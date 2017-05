Las 6 noticias que debes saber hoy, jueves 25 de mayo

1. La fundación de Leo Messi acumula sombras contables. La ONG del futbolista, constituida en 2007 pero no registrada hasta 2013, recibe el 90% de sus ingresos del Barça y sin embargo, la fundación dice haber gastado 800.000 euros «para obtener ingresos». El F. C. barcelona le ha donado cinco millones de euros en los tres años que ha presentado cuentas; el resto de mecenas, 587.000 euros. En 2014 gastó más en asesorías y alquileres que en fines sociales. Fundación Messi es una pantalla en la que las cuentas no cuadran. No hay nadie fuera de la familia Messi en el Patronato de la fundación. El Tribunal Supremo ratifica la condena de 21 meses de cárcel al jugador por fraude fiscal.

2. Cumbre de la OTAN en Bruselas con Trump y Macron. El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, viajará hoy a Bruselas para participar en la cumbre de líderes de la OTAN, donde se verá por vez primera con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el jefe del Estado francés, Emmanuel Macron. La cumbre se ha organizado con motivo de la inauguración del nuevo edificio de la Alianza Atlántica, y, entre los actos previstos, habrá una cena de trabajo. Trump buscará una mayor implicación de la OTAN en la coalición contra Daesh en Irak y Siria. Brett McGurk, enviado de Trump: «España ha adiestrado a 20.000 soldados de Irak contra Daesh».

3. La prioridad «número uno» de la Policía es saber «quién hizo el artefacto» de Mánchester. El alcalde de Mánchester ha mostrado su preocupación y los jefes de la Policía británica han advertido de que la pérdida de confianza «entre socios» internacionales puede socavar la investigación, tras las filtraciones de datos publicadas en medios de Estados Unidos, entre ellos «The New York Times», que publicó unas imágenes, tomadas presuntamente en el lugar del atentado, que mostraban la mochila del presunto terrorista suicida. Dos personas más han sido arrestadas hoy, por lo que ya son ocho los detenidos. Las agencias de seguridad están convencidas de que existe una red terrorista establecida para llevar a cabo asaltos. Han hallado material explosivo en una redada tras el atentado de Mánchester. Zoido reúne hoy a los responsables de la lucha antiterrorista para valorar la situación tras el atentado de Manchester.

4. El Senado, posible trampolín para el renacido Sánchez. Aunque hoy la desdeña, el dirigente socialista tiene abierta una puerta rápida para hacer oposición a Rajoy: sustituir a uno de sus senadores de designación autonómica. El presidente del Gobierno descarta la convocatoria anticipada de elecciones, por lo que Sánchez no podrá recuperar a medio plazo su acta de diputado en el Congreso. Sánchez controlará el congreso federal aunque Díaz no quiera pactar. El nuevo secretario general anticipa que no habrá barones en la Ejecutiva. Vara y Page apoyarán la propuesta del nuevo líder para la Ejecutiva y Lambán también pactará delegados. Sánchez dio un «golpe» a Susana Díaz en su feudo de Sevilla capital.

5. Temer convoca al Ejército para contener protestas en Brasilia. Las manifestaciones que comenzaron pacíficas, fueron duramente reprimidas con gases lacrimógenos y balas de goma, provocando la violencia de los manifestantes que atacaron, incendiaron y dañaron sedes de ministerios e incluso la Catedral. El presidente de Brasil ordenó la entrada de las tropas en el área de los ministerios tras un recrucedimiento de las manifestaciones. Algunos manifestantes rompieron bloqueo policial y atacaron edificios públicos.

6. Una Europa League ganada al estilo de Mourinho. En un duelo marcado por el minuto de silencio autorizado por la UEFA en recuerdo a las víctimas del trágico atentado sufrido el martes en la ciudad del nuevo campeón, Pogba y Mkhitaryan han resuelto la final ante el Ajax y han dado la clasificación a los ingleses para la próxima edición de la Champions League, en la que la Premier contará con cinco representantes. Al estilo del portugués, renunciando al balón, sin asumir riesgos atrás, a la espera de salidas rápidas y directas, el conjunto de Old Trafford ha acabado sumando su primer éxito en el continente desde 2008.