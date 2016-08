Bildu se deshará de los restos de Mola y Sanjurjo

El alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, ha anunciado esta mañana que el próximo 16 de noviembre se exhumarán los restos de los generales Mola y Sanjurjo, que se encuentran en el Monumento a los Caídos de Pamplona y los entregará a sus familias. También se exhumarán los restos de las otras seis personas que están enterradas en el lugar, que desde el año 1998 es propiedad del Ayuntamiento de Pamplona.

De esta forma, según el alcalde de Pamplona, se pretende clausurar el cementerio de la cripta para cumplir la Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre, de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936.

Según ha explicado el alcalde en la rueda de prensa celebrada esta mañana, «desde hace ya meses el Ayuntamiento ha venido haciendo las gestiones oportunas con la máxima discreción y respeto para llevar a cabo esta acción, con la que pretendemos cumplir la Ley de la Memoria Histórica y por supuesto, dar respuesta a una reivindicación social que viene de lejos en nuestra ciudad». Joseba Asiron ha aclarado que «no se trata de revanchismo, ni de favorecer a unos o a otros, sino más bien de cumplir la legalidad vigente y de hacer justicia con una parte de nuestra historia, ya que esta es una situación que no se puede prolongar en el tiempo y no entendemos por qué hasta ahora no se ha procedido a clausurar este cementerio».

Las labores de exhumación, comprobación y documentación de los restos mortales serán dirigidos por el especialista en medicina legal y forense Paco Etxeberría.

El general Sanjurjo, natural de Pamplona, fue uno de los colaboradores más cercanos de Franco hasta que falleció en un accidente de avión nada más comenzar la Guerra Civil. El general Mola por su parte, fue quien inició el levantamiento militar en Navarra, donde era el jefe militar, el mismo día que Franco se levantaba en armas. También falleció en accidente de avión el 23 de junio de 1937.