Así se vivió en el Hospital La Paz, los minutos posteriores al suicidio del parricida

El personal sanitario del Hospital La Paz no podrá olvidar lo sucedido el pasado viernes, cuando Vladimir Valdovinos, de 27 años, cuando se encontraba junto a su esposa Noemí Dávila en la Unidad de Pediatría por el ingreso de su pequeña de quince meses debido a los problemas cardiacos derivados de su nacimiento prematuro. Ahora uno de los sanitarios ha colgado en youtube un vídeo con las imágenes de los primeros momentos, en las que se puede observar la consternación de médicos y enfermeros. Incluso se escucha como una enfermera pide una bombona de oxígeno, en mitad de las labores de reanimación que se practicaron a padre e hija o la consternación de quienes se encontraban en aquel patio..

Vladimir y Noemí comenzaron a discutir por causas que todavía se están investigando, una fuerte discusión que concluyó de forma abrupta cuando este joven chileno- con un pasado complejo, según informa ABC este domingo- arrojándose desde la ventana a un patio interior con su hija en brazos: «Me la has jugado, me la has jugado y te voy a dar donde más te duele. Te vas a acordar», atribuyen a Valdovinos varios testimonios. Los sanitarios entraron cuando las voces se tornaron exageradas, pero ya era demasiado tarde.