Los zapatos que nunca se separaban de Lina Morgan

Las alpargatas de calzados Carballo están entre las tres más buscadas de la calle Toledo de Madrid, junto con las de Lobo y Casa Hernanz. En esta céntrica vía se acumulan los clientes, especialmente en días de calor, para comprar el que dicen ser el mejor calzado para combatir las altas temperaturas. Pero además en Carballo (situada en el número 38) se han especializado en todo el calzado cómodo, tanto en zapatillas para andar por casa, los famosos “pisamierdas” o zapatos para pies delicados. Y aunque siempre hay picos de más trabajo, este comercio centenario logra tener clientes en cualquier momento del año.

«La tienda pertenecía a un primo de mi padre», explica Mª Victoria Carballo, ahora al frente del negocio junto con su hermana Rosa María. El interior permanece prácticamente intacto y a día de hoy sigue funcionando una escalera de madera, que se desliza por unas barras, para subirse y alcanzar el género. Conserva la cueva, hoy convertida en almacén, en donde se escondieron muchas personas durante la Guerra Civil. «Se pueden ver todavía las marcas de las balas y me dijeron que encontraron cascos de la Guardia Civil», relata Mª Victoria. Del total de cuatro hermanos fueron las dos chicas quienes se quedaron con el negocio del que destacan «el trato con el público, es lo que más nos gusta y acaba por enriquecerte mucho».

Presumen de tener todo el género fabricado en España, «donde tenemos muy buen producto». Alpargatas, pisamierdas, calzado de uniforme, ancho especial y zapatilla de caballero es lo que más se vende aunque a esta casa llegan pedidos muy diversos. Trabajan con productoras de cine y teatro, ente ellas las de Pedro Almodóvar, el Deseo, «y nos piden modelos muy distintos, todo lo que sea de personas mayores es fácil de encontrar aquí». La zapatería ha ido evolucionando según cambiaba la sociedad pero mantienen los modelos más populares que son muy difíciles de encontrar en otro local. «Aquí viene mucha gente porque sabe que van a encontrar determinados modelos, sobre todo personas con pies delicados u operados». De ahí que las zapatillas de la marca Doctor Cutillas se vendan muy bien

Actores, monjas y policías

Con el Instituto San Isidro tan próximo, esta tienda ha contado entre sus clientes con ilustres alumnos de dicho centro, entre ellos Camilo José Cela. Lo mismo ocurre con los actores, al estar tan cerca varios teatros el mundo de la representación ha confiado siempre en esta casa. Y amiga muy querida por los Carballo fue Lina Morgan, «quien compraba aquí todo el calzado para sus obras y películas». O Marisol, también clienta de la casa. La hermana del rey emérito Don Juan Carlos, Doña Margarita, confía igualmente en esta familia para calzarse, y muchas monjas de conventos próximos a la tienda. Y el local fue protagonista hace ya unos de un anuncio de la Fundación ONCE.

Cariño no les falta a las hermanas Carballo como se puede comprobar por todas las estampas de santos y vírgenes que las regalan para que sigan trabajando bien y no cierren el local. Imágenes que ocupan un importante espacio de las paredes de la tienda. «Nos quieren mucho», afirma la dueña. «Nos traen estas estampas para que nos protejan y para que no cerremos, que nos vaya bien», resalta.

Modelos de zapatillas del Doctor Cutillas - B.Rodrigo

Tienen 23 colores diferentes de alpargatas del número 34 al 48. «Se piden todos los colores», asegura Mª Victoria. Antiguamente trabajaban también tamaños infantiles pero ahora se han centrado en tamaños mayores. El precio de las alpargatas sencillas es de 7 euros y sube a 9,50 si llevan cuñas. A partir de ahí, en función del modelo, va subiendo el precio. Todas estas alpargatas son cosidas a mano. Los pisamierdas, otro tipo de calzado muy solicitado, se fabrica en Zaragoza y su precio es de 21,90 euros sin forro y 3 euros más si lleva forro. El zapato walabi también tiene mucha demanda. En total calculan que tienen más de 400 modelos. Algunos llevan vendiéndose años, como las bambas o las zapatillas de camping, «y se van poniendo de moda, luego se pasa pero acaba por volver esa moda».

Las hermanas Carballo reconocen que una de las ventajas de esta tienda es el stock que tienen y pueden dar respuesta rápida a pedidos más numerosos. Por ejemplo, calzan con frecuencia a la policía y guardia civil, el zapato clásico de uniforme. «Todos los cocineros de la Cava Baja vienen aquí a buscar su calzado», pone como ejemplo Mª Victoria quien asegura que «estar en todos los sectores nos permite mantenernos». Eso sí, los grandes almacenes «nos han hecho mucho daño, el comercio ya no es lo que era y una tienda tradicional es difícil de mantener. A nosotras nos salva estar muy bien situadas», puntualiza. Recuerda que hace unos años «teníamos cola en la puerta y eso ya no ocurre, pero no nos podemos quejar». A pesar de todo no faltan clientes, entre los habituales, los de paso y muchos extranjeros, el negocio continúa. Pero a pesar de su buena marcha, parece que no habrá cuarta generación de la familia Carballo dispuesta a tomar las riendas de la tienda cuando las dos hermanas se jubilen.