Escaparates iluminados, tiendas abiertas hasta la medianoche y música que acompañe a la noche más especial para los amantes de la moda y belleza en la capital. Esta noche se celebra la Vogue Fashion’s Night Out (VFNO), un evento en el que boutiques, restaurantes, hoteles e incluso galerías de arte del madrileño barrio de Salamanca abren sus puertas bajo la luz de la luna para acoger una velada de «shopping» diferente, con promociones y descuentos que solo estarán disponibles en este marco.

Pero la VFNO no es solo una tentación al consumo. En esta noche, las calles de Madrid se convierten en pasarelas de los mejores «looks street style»; es decir, de los mejores vestuarios conforme a las tendencias de la temporada de otoño 2016. También habrá cócteles, música, «photocall» y, por supuesto, presencia de todo el evento en las redes sociales. Desde ayer, la revista Vogue, organizadora desde 2009 de esta fiesta y los comercios, ya comenzaron a lanzar pistas sobre acciones de «marketing» e información acerca de las actividades que se celebrarán hoy bajo la etiqueta #VFNO2016.

Instagram, la plataforma por excelencia para compartir fotografías sobre moda, será hoy una galería de imágenes de la noche: un álbum de fotos en el que los usuarios, «bloggers» e «influencers» recordarán la fiesta de la moda nocturna. Además, son muchos los famosos que no se pierden esta fecha: cantantes, actores, diseñadores y demás celebrities del panorama actual pasan por el «photocall», se toman algo junto al resto de fanáticos de la moda y celebran la gran noche de las compras en compañía.

En esta octava edición de la VFNO, el «glamour» y el buen ambiente tomarán la ciudad, que acoge un programa lleno de actividades.

Tiendas: Serrano, Ortega y Gasset y Fuencarral

Aunque la «Milla de Oro» —zona conocida por la cantidad de tiendas y boutiques de alta costura española e internacional que se concentra en las calles de Serrano, Velázquez, Ortega y Gasset y Juan Bravo— es la ruta más famosa de la VFNO, la calle Fuencarral, de distrito Centro, también se une a este encuentro. Incluso, la calle Ortega y Gasset se cerrará al tráfico para dejar espacio a las firmas y a los adictos a las compras. En total, 189 tiendas serán las que participen, a partir de las 20 horas y hasta la medianoche.

Belleza: Claudio Coello, Fuencarral y Ayala

La industria de la moda no puede entenderse sin la belleza, y por ello las firmas de este sector no quieren perderse la Vogue Fashion’s Night Out para ofrecer sus descuentos, promociones y sorteos. Una buena forma de adentrarse en el universo «beauty» y conocer de primera mano los trucos, tendencias y productos de belleza que usan los profesionales. Comercios que ofrecen tratamientos gratuitos, nuevas colecciones o regalos de sus productos conforman la oferta.

Música: ABC Serrano, El Corte Inglés, Espacio Vogue

En estos tres emplazamientos habrá música en directo, DJ’s y «photocalls» por los que pasarán las «celebrities» que cada año se acercan a la VFNO. Además, en la plaza Margaret Thacher y con motivo del inicio de la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week, habrá una gran pantalla para poder seguir en vivo todos los desfiles que se celebran desde hoy hasta el 22 de este mes.