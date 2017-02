En vídeo: El policía expulsado del club de alterne: «¡Te voy a detener!»

El policía nacional fuera de servicio que fue detenido el pasado fin de semana de madrugada después de que agrediera con la culata de su arma reglamentaria al portero de un club de alterne de Las Rozas intentó, además, intimidarle.

En un segundo vídeo, al que ha tenido acceso ABC, el agente se encara con el controlador de acceso y saca su placa de agente: «¡Te voy a detener!».

El portero mantiene el tipo en todo momento y graba con su móvil la secuencia. «¿Por qué me pegas? No entiendo por qué... Eres policía y me pegas...».

El agente, que va acompañado de un compañero del Cuerpo en el club de alterne, insiste: «¡Somos policías nacionales! ¡Sacad al jefe de seguridad ahora mismo!», grita como si se sintiera impune. Luego, golpea el móvil del empleado del club y lo tira al suelo, para que deje de grabarle.

En el vídeo emitido ayer por ABC.es, el protagonista de la historia comienza a forcejear con dos trabajadores del club, en el exterior. En un momento dado, el policía se lanza sobre el más corpulento, saca su arma reglamentaria y golpea en distintas ocasiones al portero en la cabeza. Este responde intentando quitárselo de encima con un empujón.

El estado de embriaguez del agresor es tal, que cae al suelo. Se levanta rápidamente y se dirige de nuevo hacia el portero. Pero uno de los acompañantes del agente consigue alejarlo del lupanar.

Los empleados afectados avisaron a la Guardia Civil, que arrestaron al supuesto agresor, acusado de un delito de lesiones y otro de amenazas con arma de fuego. El juez lo ha dejado en libertad con cargos.