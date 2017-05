El vicepresidente de la Mesa de Contratación de la Asamblea con Cifuentes dice que no vio «ilegalidades»

El exdiputado regional socialista Francisco Cabaco y también exvicepresidente de la Mesa de Contratación de la Asamblea de Madrid en la época en este órgano lo presidía Cristina Cifuentes ha afirmado que durante su etapa «no advirtió el más mínimo problema de legalidad» en la gestión y adjudicación de contratos.

Según ha explicado Cabaco en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, de la Mesa de Contratación --algunos de los contratos de los años 2009 y 2011 ahora investigados por posibles irregularidades por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil-- formaban parte tres vicepresidentes, uno por cada partido representados por aquel entonces (PSOE, PP e IU).

«Éramos los encargados de desarrollar todo el concurso, y es quien recibe los informes de los técnicos. Cifuentes es la vicepresidenta primera y la presidenta de la Mesa de contratación. El procedimiento a parte de la labor más administrativa, son los servicios de la Cámara los que realizan la valoración. Esa valoración va a la Mesa de Contratación y ésta eleva la propuesta que reciben los técnicos a la Mesa de la asamblea», ha explicado.

Tras el revuelo generado por las investigaciones sobre la adjudicación del contrato de la cafetería de la Asamblea a la empresa de restauración Arturo Fernández, el exparlamentario socialista ha subrayado que «en cuanto al procedimiento» puede «garantizar que en ningún momento» hubo ni «en temas de legalidad ni en ninguna denuncia o insinuación» algún tipo de «anomalía». «Como es lógico yo he vivido bastantes años allí en la Asamblea y no he visto nada similar a lo que ahora se está denunciando», ha dicho.

También ha apuntado que en aquel momento no había ningún rumor de que dicha adjudicación estuviera concedida de antemano o que hubiera que ajustar los baremos o criterios para que su oferta fuera la más apreciada.

«Si lo hubiera habido cualquier miembro de la Mesa hubiéramos pedido una revisión del trabajo, que es propio de los técnicos. En ningún momento ni la secretaría general de la Asamblea ni ningún letrado que intervino en todo este proceso advirtió del más mínimo problema ni de legalidad. Por supuesto ni insinuaciones ni nada por el estilo», ha recalcado.

Cabaco ha insistido en el argumento de que los concursos son «procedimientos muy tasados y la verdad es que no ha habido grandes discrepancias». «Arturo Fernández prestaba servicios a una multitud de empresas privadas, ministerios, etc. Arturo se presentó a un concurso y cometió creo que un error en los precios máximos, ya que se señalan en el pliego de condiciones unos precios máximos de los géneros. Pues en uno de los precios rebasó el límite y se le descalificó porque los servicios de la Cámara cuando los técnicos lo miraron vieron que había un precio que rebasaba el límite y Arturo fue descalificado», ha revelado.

Por ello, el exdiputado ha señalado que durante todos los años que estuvo en la Mesa de Contratación los técnicos «han trabajado bien». «No ha habido nunca conflictos entre los miembros de la mesa de contratación por temas de concurso porque son procedimientos muy tasados y que vienen dado de las valoraciones que hacen los técnicos. Y seguiré esto muy perplejo porque en el caso de que sea verdad es un hecho grave y para mí doloroso porque yo no he recibido ni la más mínima insinuación de que pudieran estar ocurriendo estas cosas», ha añadido.

Cabaco, que ha asegurado que los agentes de la UCO no le han interrogado en este caso, considera «una vergüenza» todo lo que ha estado ocurriendo. «Estoy viendo cosas que me ponen los pelos como escarpias. Me parece tremendo lo que ha estado ocurriendo en Madrid desde aquel infausto 10 de junio de 2003», ha señalado.

Y es que como ha recordado él tuvo el «honor» de ser propuesto por su partido en el llamado 'tamayazo' para ser presidente de la Asamblea, «y cuando uno ve todo lo que ha estado ocurriendo estos años» se queda «perplejo y dolorido». "Tremendo todo esto, pero eso no quita que yo de mi opinión sobre estos hechos y los hechos han sido como han sido», ha concluido.