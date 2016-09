El viaje de Tania Sánchez: de pareja de Iglesias a liderar el sector «errejonista» en Madrid

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, y la diputada nacional de Podemos y ex de IU, Tania Sánchez, se postularon ayer como las líderes de la candidatura Proceso Adelante, de cara a las primarias para renovar la dirección de Podemos en la Comunidad de Madrid, fijadas para el próximo mes de noviembre. En la plataforma, afín a Íñigo Errejón, figura el portavoz de la formación en la Asamblea, José Manuel López, y otros diputados y ediles de la región y la capital.

El caso de Sánchez suscita una lectura individual. Su presentación junto al bloque «errejonista» para liderar Podemos contrasta sobremanera con sus declaraciones de febrero de 2015, cuando aún era la pareja de Pablo Iglesias. Muy lejos queda ya el «No, punto; no vamos a entrar en Podemos, punto», tras dinamitar IU junto al edil de Ahora Madrid Mauricio Valiente y otros nombres que la acompañan en Proceso Adelante, como Hugo Martínez Abarca (Podemos en la Asamblea) y Jorge García Castaño (Ahora Madrid).

Abandonó las filas de la coalición de izquierdas para formar Convocatoria por Madrid. Aunque negó reiteradamente que fuera a integrarse por Podemos, acabó integrada en sus listas, fue elegida como diputada y ha llegado al extremo de liderar una candidatura cercana al sector de Errejón que la configura como candidata, ya sea como secretaria regional o como uno de los 34 miembros del Consejo Autonómico Ciudadano. Según Tania Sánchez, su presencia en este proyecto remite a la necesidad de «parar un modelo de país imposible de vivir para una inmensa mayoría de españoles».

Maestre asegura que «no es candidata»

Si bien Maestre se presentó como la portavoz del proyecto, quiso poner tierra de por medio y aclaró que no es la candidata para la secretaría regional, aunque reconoció que «sería un honor». No obstante, lo cierto es que su nombre copa todas las quinielas para ese cargo, junto a Sánchez y López. Apenas acabó la rueda de prensa, Maestre y la ex de IU acompañaron al portavoz del partido en la Asamblea durante el debate sobre el estado de la región. Ambas entraron juntas y siguieron el discurso de Cristina Cifuentes de la misma forma.

La candidatura, que surge tras la crisis interna que atravesó el partido en marzo, con la dimisión de nueve miembros del Consejo y del secretario de organización, Emilio Delgado, nace con el objetivo de dotar a Podemos de una organización «más amable, femenina y descentralizada», según indicó Maestre. La edil de Ahora Madrid, en declaraciones recogidas por EP, aseguró durante la presentación que esta candidatura abre una fase política distinta, con la intención de «reforzar un tejido social y de participación».

Entre los nombres que renunciaron entonces se encontraban Pablo Padilla, Clara Serra y Jazmín Beirak, que, junto a los indicados anteriormente, forman parte de esta candidatura. Según explicaron ayer, Proyecto Adelante celebrará en las próximas semanas seis reuniones, de las cuales tres serán en la capital y el resto en otros puntos de la Comunidad. Este proceso se hará al tiempo que surjan otros proyectos para dirigir el partido.

Se espera que entre las candidaturas se presente una de carácter oficialista, cercana al sector de Pablo Iglesias, quien tras la crisis de marzo fulminó al secretario de Organización y muy próximo a Errejón, Sergio Pascual. En ese sentido, uno de los que se postulan para liderar la nueva dirección de Podemos es el también diputado madrileño Ramón Espinar.