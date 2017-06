«Su lucha por las libertades de otros es coartar las de los habitantes de su propio país». Con esta frase, tajante, es con la que Antonio valora el trasfondo de la pintada que el pasado jueves encontró en la fachada de su edificio por tener colgada una bandera de España en el balcón de su casa. «Fuera españolistas. Quita la bandera. Primer aviso. Es el del tercero», rezaba la pintada con la que sus autores pretendían amedrentar a Antonio, que ha retirado la enseña nacional para evitar, como dice, que el resto de vecinos «tenga que soportar pintadas en su casa».

La sorpresa se la encontró al regresar al hogar el pasado jueves a última hora. El viernes por la mañana decidió retirar la bandera, a su pesar. «Lo que más me fastidia de quitarla es que refuerzas la idea a unas personas que creen que amenazan y meten miedo a la gente. Yo no la hubiera quitado», explica Antonio a ABC desde el portal de su vivienda, justo donde se enteró que, ayer, ya no estaba la amenaza: «Estos días he preferido no pasar por delante por la rabia que me producía»

Reconoce que no ha tenido miedo, pero sí ha sentido «mucha indignación». Considera, además, que es una pena que alguien tenga que pasar por esta desagradable situación por lucir la bandera española desde su casa. «Si pongo una bandera de Palestina o del pueblo saharaui, no hubiera pasado nada. Pero es lamentable que uno en su propio país se sienta a veces como un extraño y agredido por este tipo de ideologías», subraya Antonio en relación a quienes realizaron una pintada que tendrá consecuencias: «Está todo comunicado a la Policía y sólo me falta aportar unas fotografías y un vídeo para que empiecen a investigar».

Por «la Roja»

Este vecino, que lleva dos años en el barrio, asegura que la bandera llevaba el mismo tiempo que él en el balcón de su casa. De igual modo, reivindica que la colocó sin ningún interés político y coincidiendo con la participación de la selección española de fútbol en la pasada Eurocopa. «Seguro que cuando ganamos el Mundial, los que han hecho la pintada se unieron a la fiesta y entonces éramos todos muy españoles», ironiza Antonio.

Se da la casualidad que en su domicilio anterior, en el distrito de Tetuán, sufrió un trance parecido. Allí vivía junto a su madre y, para celebrar los éxitos futbolísticos del combinado nacional, también colgó una bandera en la ventana. «Al poco de irme, mi madre tuvo que quitar la bandera porque recibió amenazas», rememora el vecino, quien indica que no ha tenido ningún encontronazo con vecinos o colectivos a lo largo de su estancia en el nuevo barrio.

Por ello, lamenta haber sufrido estas amenazas, ante las que se siente especialmente indignado: «Es bastante lamentable que en tu propio país te encuentres con esas situaciones».