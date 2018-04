La Universidad Rey Juan Carlos avisa: la ley no admite que se devuelva el máster Esta es la conclusión de la consulta realizada a expertos en Derecho Administrativo ajenos a la institución, tras presentar Cifuentes su renuncia al postgrado

Sara Medialdea

Una carta, remitida al rector de la Universidad Rey Juan Carlos, es el último intento de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, para frenar la tormenta que han originado las informaciones sobre su máster. La jefa del Ejecutivo madrileño pide disculpas por haber admitido «facilidades» para obtener el título, y anuncia formalmente que renuncia al mismo. Algo que desde la universidad matizaban pocas horas después: la ley no lo permite, y sólo contempla la anulación de resoluciones de este tipo en caso de que en ellas hayan influido documentos declarados falsos por sentencia firme, u obtenidos como consecuencia de prevaricación u otros delitos.

Dejar constancia

Cifuentes ha decidido pasar a la acción: tras días ausente de los medios, su carta al rector de la Rey Juan Carlos, Javier Ramos, la volvía a situar bajo los focos. Según explicó ella misma más tarde, en comparecencia de prensa, su misiva pretendía dejar «por escrito» algunos aspectos para que quede constancia.

Por ejemplo, con la carta que ha hecho pública quiere que quede claro que ella tiene el «título oficial» y todos los «certificados acreditativos» de haber pagado sus tasas, «debidamente sellados y compulsados por la Secretaría de la Universidad»; que ella ha cumplido «todos los requisitos que la Universidad me puso» para conseguir ese título. Y manda un «recado» al rector: le recuerda que él le envió el acta del supuesto tribunal examinador del trabajo fin de máster y que «un cuarto de hora después» ordenaba abrir una investigación por «existir dudas sobre su contenido», «una circunstancia que no puede por menos que sorprender».

Cifuentes asegura tener «plena confianza en la Justicia» y recuerda que el máster lo pagó, pero admite que recibió «facilidades» de la Universidad para cursarlo, por lo que pide disculpas porque «entiende que haya quien piense que mi esfuerzo no fue equiparable al suyo».

Nulidad

La presidenta anuncia al rector «mi decisión de renunciar a la utilización del título». Desde el centro universitario realizaron consultas a expertos en derecho administrativo ajenos a la universidad, que les han indicado que la ley no contempla esta renuncia: «Sería como renunciar a la partida de nacimiento».

Si recoge la legislación -artículos 106 y 125. 1 c y d de la Ley de Procedimiento Administrativo Común- la posibilidad de declarar nulos determinados actos administrativos, aunque para ello apunta como circunstancias, entre otras, que se hayan conseguido con «documentos declarados falsos por sentencia judicial firme» o «como consecuencia de prevaricación» u otros delitos.

Además de la renuncia, Cifuentes quiso acudir a la rueda de prensa habitual tras el consejo de Gobierno regional de los martes -en la que no participaba desde el 13 de marzo-, y lo hizo para insistir en su versión aunque en esta ocasión sin extenderse en detalles. Por ejemplo, cuando le preguntaron si se ratificaba en que acudió el 2 de julio al campus de Vicálvaro de la Universidad para defender su trabajo fin de máster, se limitó a señalar que reiteraba lo dicho hasta entonces: «He dado explicaciones sobradas, sobradísimas, y no voy a alimentar más polémicas», concluyó.

En todo caso, concluyó, «no quiero este máster; no me ha aportado ningún beneficio». Se desmarcó de cualquier irregularidad en el mismo -«no tengo absolutamente nada que ver»-, e insistió en cargar cualquier responsabilidad sobre la universidad: «Yo cumplí los requisitos que me puso».