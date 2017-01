Los musulmanes de España consideran que declaraciones como la de la portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid y expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre, quien apuntó este lunes que con el islam las españolas no tendrían libertad, hieren sus sentimientos y no ayudan a la convivencia. «Declaraciones como estas no ayudan a la convivencia sana y pacífica; creo que la Historia la dejamos para los historiadores. Tenemos que construir una vida en la que no herir los sentimientos de los demás bajo cualquier concepto», ha indicado el presidente de la Comisión Islámica de España (CIE), Riay Tatary.

Aguirre se había felicitado a través de su cuenta de Twitter por la conmemoración de la toma de Granadapor los Reyes Católicos hace 525 años: «Hoy hace 525 años de la toma de Granada por los Reyes Católicos. Es un día gloria para las españolas. Con el Islam no tendríamos libertad».