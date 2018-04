Tribunales El TSJM da vía libre a la Oficina Anticorrupción de Carmena tras rechazar el recurso de Dancausa El auto dice que no supone una «duplicidad de órganos ni invade competencias», como esgrimía la Delegación en su recurso

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado vía libre a la Oficina Antifraude del Ayuntamiento de Madrid tras rechazar integralmente el recurso presentado por la Delegación de Gobierno contra el acuerdo de Pleno del 23 de diciembre de 2016 y que había derivado en medidas cautelares.

La sentencia, fechada el pasado 3 de abril, establece que la Oficina, dirigida por el magistrado Carlos Granados, entrará en vigor con todas sus funciones, atribuciones y organización. El recurso presentado por Delegación de Gobierno apuntaba a una presunta «invasión de competencias atribuidas a otros órganos» del Consistorio, como la Intervención General y la Inspección General de Servicios, informa Ep.

La sentencia recoge que la Oficina está dentro del ámbito de potestad de organización de las administraciones locales y que «no hay duplicidad de funciones ni invasión de competencias ni por parte de Intervención, ni de Inspección de Servicios ni de la asesoría jurídica». Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La decisión judicial apunta que la Oficina «se ajusta a derecho en el diseño de la dirección y de su consejo asesor» igual que la selección de sus miembros a los mandatos constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y, por lo tanto, «no hay vulneración de la ley de incompatibilidades de las personas al servicio de la Administración».

«No hay vulneración legal»

Tampoco hay vulneración legal en la creación del registro de la Oficina ni se vulnera ninguna norma ni garantía del derecho sancionador, recoge la sentencia, que añade que es «correcto el tratamiento de datos obtenidos confidencialmente por la Oficina».

De este modo «caben las denuncias anónimas como medio para llevar determinados hechos a conocimiento de la Administración, lo que permitirá al Ayuntamiento investigar determinados hechos si tiene indicios mínimos de verosimilitud».

La sentencia tampoco objeta al sistema de entrevistas personal diseñado por el reglamento y establece que no hay indefensión de personas objeto de las actuaciones de inspección llevadas a cabo por el Ayuntamiento.

Las reacciones ante esta decisión no se hicieron esperar. Así, el portavoz del Grupo Municipal del PP, José Luis Almedia, ha dicho: «Nosotros respetamos todas las sentencias judiciales. No somos como el equipo de Gobierno, que las acata o no en función de si les gusta o no el fallo de la sentencia. Nosotros, obviamente, tenemos una posición distinta, pero si esa sentencia se tiene que acatar, no es a nosotros a quien nos corresponde. Esperamos que el equipo de Gobierno también adopte este criterio de respeto a las decisiones judiciales porque a todos nos iría bastante mejor».

Por contra, desde las filas del PSOE, su portavoz Purificación Causapié, calificó la noticia de «muy positiva para la transparencia y la democracia». Ha remarcado, que «con la decisión judicial, el TSJM expresa que la regulación de dicha agencia municipal es conforme a derecho y, por tanto, «necesaria para Madrid».