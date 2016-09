«Trajes para Shakespeare y Cervantes» en el Conde Duque

Los textos de los autores Miguel de Cervantes y William Shakespeare son la principal premisa para la muestra de trajes que se inauguró ayer en el centro cultural Conde Duque de Madrid. Al acto de presentación acudieron algunos de los diseñadores que han trabajado en esta exposición como Roberto López Etxeberria que presenta un conjunto de chaqueta y pantalón de piel negra inspirado en Don Quijote o Leyre Valiente que se ha inspirado en el personaje de Titania de «Sueño de una noche de verano» para su vestido.

La concejal de Cultura y Deporte, Celia Mayer, acudió a la presentación del acto. La edil remarcó el apoyo del consistorio al mundo de la moda: «Nuestro objetivo es poner a Madrid en el centro de la producción artística, y hacer de la ciudad la capital de la moda» afirmó la edil. La responsable del espacio cultural Conde Duque, Concha Hernández se ha implicado de manera especial en este proyecto porque además se ha encargado del comisionado de la exposición.

En su repaso por cada uno de los trajes que guarda relación con fragmentos de «Don Quijote de La Mancha» o de la obra «Hamlet» entre otros textos, Hernández comentó que «esta muestra es un viaje por la literatura y por el tiempo que también es una forma de incitar a la lectura». También recordó que en las obras de Miguel de Cervantes, cuando el autor presenta a un personaje nuevo, nunca olvida comentar su atuendo, lo que demuestra la importancia de la vestimenta en los protagonistas que forman parte de sus novelas. Desde «Trajes para Shakespeare y Cervantes» se han interpretado los tonos en los ropajes del autor inglés y el español de manera distinta.

Mientras que los sujetos de los libros de Cervantes tienen tonos amarillos y ocres que recuerdan a la tierra de la Mancha, los de Shakespeare visten con tonos rosas y pastel. Para concluir el acto, tomó la palabra Modesto Lomba, presidente de la asociación de creadores de España que también colabora en la exposición.

Lomba, recordó que esta es la tercera ocasión en la que el complejo del Conde Duque abre sus puertas a una exposición sobre moda. Las dos anteriores tenían como tema, la ciudad de Madrid y los viajes por todo el mundo.

Septiembre, mes predilecto

La apuesta del espacio por el diseño, concretamente en este mes no es casualidad. Es el motivo de exposiciones con las que se abre la temporada en el espacio tras el verano. «Trajes para Shakespeare y Cervantes» no es la única cita en el Conde Duque, ayer también se anunció un desfile el 21 de septiembre. Los alumnos del Centro Superior de Diseño de Moda cerrarán la calle Conde Duque para presentar sus creaciones. El objetivo es acercar la moda a turistas y madrileños para que tengan un contacto cercano con la parte creativa de la moda y no solo con la comercial.