Tetuán reprueba a la edil de Ahora Madrid Montserrat Galcerán, pese a la abstención del PSOE En la moción, presentada por Cs, se acusaba a la concejal de «autoritaria» en los plenos y de «poco empática» con los problemas del barrio de Bellas Vistas

M. R. DOMINGO

La abstención del PSOE y los votos en contra de Ahora Madrid (AM) no sirvieron, esta vez, para salvar a la concejal-presidenta de Tetuán, Montserrat Galcerán, que ayer fue reprobada por el Pleno del distrito. En la moción, presentada por Cs, se acusaba a la concejal de «autoritaria» en los plenos y de «poco empática» con los problemas del barrio de Bellas Vistas, donde aumenta la preocupación por la «escalada de violencia y trapicheo» en las calles.

«Ha despreciado a los que no piensan como usted y ha hecho que los vecinos tomen las calles para protestar contra usted», subrayó el portavoz de Cs. «Pasen y vean el circo político... Han confundido el pleno con un plató de televisión y no se lo vamos a permitir», lanzó el portavoz de AM.

«Los concejales reprobados son, curiosamente, de los que la alcaldesa quiere soltar lastre», sostuvo el vocal del PP, que reseñó la falta de «compromiso de Galcerán con los acuerdos del pleno con los que no está de conforme».

Por su parte, el PSOE justificó su abstención al afirmar que «una reprobación no solucionará los problemas del distrito». «Que la bancada de la derecha me repruebe me lo voy a tomar como un honor», afirmó con ironía Galcerán.