Taboada niega cualquier relación con los papeles de Arpegio: «Sólo he estado allí 7 minutos en 15 años»

El consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Jaime González Taboada, ha negado hoy, en comisión de investigación, que se haya perdido algún documento en relación a unos contratos suscritos en el año 2006 entre la sociedad pública Arpegio, de la que es presidente, y Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos S.A. (DUSA).

«Que a mí me conste no se ha perdido ningún documento», defendió Taboada ante las preguntas de los grupos de la oposición, que solicitaron su comparecencia para aclarar la desaparición de cinco documentos originales de contratos entre Arpegio y DUSA en el marco del plan PRISMA de subvenciones públicas. También acudieron a la Asamblea para ser interrogados por el PSOE, Podemos y Ciudadanos otras dos personas relacionadas con el caso: Susana Magro, consejera delegada de Nuevo Arpegio; y Francisco Esquivias, en calidad de secretario general de dicha entidad.

«Pero no sólo no se encuentran los documentos de DUSA, también hay otros contratos que no están (con Obrum Urbanismo y Construcciones, Altamira S.C., Videón y Over Marketing, entre otros), resolvió Esquivias, quien también añadió que no están localizados dos documentos adicionales: «Un acuerdo que autoriza la firma del Prisma 2006/07 y un convenio entre PRISMA y la Comunidad de Madrid».

Según él, esta documentación, requerida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 y que clave en los presuntos amaños del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (Prisma), la tendría la UCO, que la habría recabado en los numerosos registros que la Guardia Civil llevó a cabo en la sede de la entidad, vinculada con la trama Púnica. «La UCO ha venido ocho veces y otras diez porque les llamé yo», reconoció Magro. La consejera delegada de Nuevo Arpegio tampoco sabe dirimir cuáles de todos los documentos son originales (los únicos que tendrían validez oficial) y cuáles copia ,salvo en el caso de Over Marketing, que sí son originales; ni tampoco dónde están los papeles firmados entre Arpegio y DUSA en 2006.

«Sabemos dónde está todo», afirmó Magro. Sin embargo, acto seguido, el diputado de Ciudadanos, César Zafra, le preguntó por el paradero de los originales de DUSA. «No sé dónde están», se contradijo la directiva, quien se justificó alegando que ella llegó en «octubre de 2015» a la sociedad y volvió la mirada hacia los mandos técnicos y políticos que la precedieron: «Antes que yo ha habido otras personas. Estos originales entraron en registro en 2007 y hasta 2015 no sé qué habrá pasado».

«No tenía noticia»

Taboada se desmarcó de Arpegio a lo largo de toda su comparecencia, una sociedad cuya sede recordó haber pisado «7 minutos en 15 años». «No he hablado ni una sola vez con un empleado», insistió el presidente de esa empresa, quien ha dicho no tener «ni la más mínima noticia de que en Arpegio podían estar pasando estas cosas».

En esta línea, el consejero también negó haber participado en la mesa de contratación en la que se le otorgó el contrato bajo sospecha a DUSA: «Nunca estuve en esa mesa de contratación porque no era miembro». Francisco Esquivias, por su parte, sí incluyó a Taboada en la nómina de participantes: «Estaban Francisco Granados, Eduardo Larraz, González Taboada, que no asistía, y técnicos de Arpegio».

«Yo no tengo ni idea de dónde están los papeles, si desaparecieron o si no desaparecieron», insistió Taboada, que también aseguró que nunca ha solicitado hacer desaparecer documentación. Pero, como Magro, mira hacia atrás: «No sé lo que habrán hecho antes».