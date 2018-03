Altercados en Lavapiés Los sindicatos policiales exigen a Barbero que dimita o que Carmena le destituya por su nefasta gestión Piden el refuerzo de efectivos en Centro para la seguridad del servicio y la ayuda de la Policía Nacional

Los sindicatos de la mesa sectorial de Policía Municipal, -salvo CC.OO,.- exigen la dimisión del concejal de Seguridad, Salud y Emergencias Javier Barbero, o en su defecto, que sea destituido por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena por su «nefasta gestión» de los incidentes ocurridos en el bario de Lavapiés la semana pasada.

Por ello, los representantes de CPPM, el sindicato mayoritario, UPM, CSIT-UP y UGT le han reprochado que «ponga al Cuerpo en una situación crítica, por lo que, tras su intervención en el Pleno de ayer, no debe estar ni un minuto más en su puesto debido a su incoherencia y a su falta de apoyo a los agentes que no han hecho nada más que cumplir con su obligación», indicaron en un comunicado conjunto que han suscrito todos.

Le han acusado de mentir al negar que se les diera una orden verbal para que dejar de patrullar el céntrico barrio (indicación que solicitan que se retire), tal y como ha asegurado José Francisco Horcajo, de CSIT-UP y de contradecirse al practicar la teoría de Ricky Martin, al «dar un pasito pa'lante y otro para atrás» para contentar a todo el mundo», al decir primero que la muerte del mantero senegalés Mmane Mbaye, fallecido de un infarto en pasado 15 de marzo, no tuvo nada que ver con una persecución policial y ayer en el pleno dejar entrever lo contrario. Así lo ha precisado Antonio Becerro de UGT.

«Barbero busca excusas para que no se hable de su mala actuación en el cuerpo en general y en el caso de los altercados de Lavapiés en particular. En vez de suavizar y calmar las aguas, no hace más que empeorar la situación», ha precisado Alberto Cid, de CCPM.

«No se puede le consentir que cuando debe dar un paso al frente actúe de una forma obtusa, confusa y difusa», ha agregado Juan José García Higueras, de UPM

Carmena está «desparecida»

Los portavoces han reprochado, en la nota que han leído, que determinados responsables municipales y de la Jefatura Municipal han convertido una intervención de asistencia a una persona en un «incidente racial cuando, nuestra única responsabilidad en los incidentes de Lavapiés consiste en haber intentado salvar por todos los medios la vida de un ciudadano».

Todo ello, a juicio de estos sindicatos, «ha creado una situación y un clima social que ha puesto en riesgo a los policías municipales que a diario patrullan las calles».

Precisamente por esto último, piden el refuerzo de los efectivos en el distrito Centro, en especial en el barrio de Lavapiés, para garantizar la seguridad de los agentes y del servicicio que se presta a los ciudadanos, con ayuda de la Policía Nacional. Por ello, solicitan que se convoque de inmediato la Junta Local de Seguridad y que la Delegación del Gobierno se implique es este asunto.

La mesa sectorial, salvo CC.OO., el sindicato «oficialista», han arremetido contra Carmena, «desaparecida» en este asunto. «No está tomando decisiones para evitar que esta situación empeore y se siga produciendo en el futuro, ha alegado García Higueras.

«La alcaldesa debe sacar a determinadas manzanas podridas (concejales) que tiene en el cesto del Ayuntamiento que no hacen más que lanzar pedradas mediáticas contra la labor de la Policía Municipal. No están legitimados ni capacitados para ejercer esa función institucional», ha concluido Becerro.