Las sardinas de Manuela

Si en Navidad hay roscones de Reyes; en Semana Santa, torrijas, y en San Isidro, rosquillas, a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no le entraba en la cabeza que la capital no tuviera un dulce típico para Carnaval. Así de claro se lo dijo hace 12 meses a los integrantes de la cofradía que, año tras año, se encargan de poner el broche final a las fiestas dando sepultura a la sardina. «¿Cómo es posible que una fiesta así no tenga un dulce?», preguntó Carmena para lanzar un reto que ha cristalizado, un año después, en forma de concurso. Concretamente, los mejores pasteleros de Madrid medirán sus fuerzas y su destreza para diseñar un dulce que pase a la posteridad.

El ingrediente principal del postre ha de ser el chocolate y la sardina, que este año está hasta en el cartel de las fiestas. Estas son las bases de un concurso impulsado por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE), que ya ha cerrado el plazo de recepción de candidaturas y que dejará en manos de un jurado de expertos una decisión que puede pasar a la historia: el ganador, que se conocerá el próximo 24 de febrero, justo la fecha en la que comenzarán los actos del Carnaval de Madrid que, siguiendo con el ímpetu descentralizador del Consistorio, celebrará el grueso de sus actividades en el distrito de San Blas-Canillejas.

De hecho el pregón, que tradicionalmente se pronuncia desde uno de los balcones de la Plaza de la Villa también se muda a este distrito, concretamente al auditorio del parque El Paraíso, donde Juan Manuel Montilla, El Langui, conocido rapero madrileño y cantante del grupo La Excepción, dará el pistoletazo de salida oficial a la fiestas en honor de Don Carnal, en la jornada del sábado 25. Unas horas antes, también por las calles de San Blas-Canillejas se desarrollará el desfile carnavalesco, que no seguirá ninguna temática en concreto porque, como subrayó durante la presentación del programa de actividades Getsemaní de San Marcos, directora general de Programas y Actividades en el Ayuntamiento de la capital, «el Carnaval es una fiesta muy enraizada en la multiculturalidad».

A partir de ahí, talleres infantiles de pintura, danza u obras de teatro jalonarán un programa en el que también habrá títeres, pero en esta ocasión solo para adultos, al contrario de lo que ocurrió el año pasado, cuando decenas de padres se llevaron una desagradable sorpresa en Tetuán. Gigantes y cabezudos, murgas, chirigotas, comparsas, música de dulzainas y hasta un salsódromo completan una oferta de ocio que también se extenderá a otros distritos con las actividades orquestadas por las asociaciones vecinales.

Para todos

«Habrá programación para todos los gustos», aseguró la directora general, que también subrayó que desde el Ayuntamiento se ha prestado «atención especial a la infancia y la juventud» a la hora de conformar una agenda que se completa con los actos conmemorativos del cuarto centenario de la Plaza Mayor, como puede ser la Mascarada del día 25 de este mes. En total, el Consistorio ha dedicado 200.000 euros para los eventos de unas fiestas que terminarán, como siempre, con el entierro de la sardina, el miércoles 1 de marzo. Ese día las dos sardinas, incluida la de chocolate, se despedirán hasta el año siguiente, cuando de verdad se medirá el éxito de la iniciativa de Manuela Carmena por darle un dulce al Carnaval.