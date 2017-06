Salvador Victoria, ex presidente del Canal: Â«No conocÃ­ ninguna operaciÃ³n en IberoamÃ©ricaÂ»

Salvador Victoria no tenía responsabilidad, ni competencia, ni conocimiento ni información sobre las operaciones que Canal Extensia realizó en Iberoamérica. Eso, pese a ser el presidente de Canal de Isabel II desde noviembre de 2012 a junio de 2015. Así lo ha afirmado esta mañana ante la comisión que investiga la corrupción en la Asamblea de Madrid, a la que había sido llamado como compareciente, y de la que se ha marchado sin dar ni una sola respuesta porque, como ha reiterado en repetidas ocasiones, no sabía nada.

Ya había cesado

«No he sido consciente» de la compra de Emissao -una de las empresas adquiridas supuestamente por una cantidad por encima de su valor y luego vendidas con pérdidas, según se investiga en el caso Lezo- «hasta que no ha salido en los medios de comunicación», ha asegurado, y se ha escudado en la respuesta del portavoz del PP, Enrique Ossorio, que ha intervenido antes que él ante la comisión de investigación de la Asamblea para asegurar que el primer aviso de que algo no iba bien en esa compra lo tuvo en julio de 2015. «Yo cesé en junio de 2015, y como ha dicho Ossorio, la primera luz roja se enciende en julio de ese año; ya no estaba allí», ha justificado Victoria.

Ante las preguntas de César Zafra (Ciudadanos), María Espinosa (Podemos) y Mercedes Gallizo (PSOE), sobre cómo podía ignorar lo que ocurría con las empresas adquiridas en Iberoamérica siendo el presidente del Canal y mano derecha de Ignacio González -hoy en la cárcel-, Victoria ha asegurado qeu «la operativa en Iberoamérica no era lo más importante en el Canal: el 80 por ciento del volumen de negocio era en Madrid».

Victoria ha asegurado en varias ocasiones: «No me consta ni me tenía que constar» en relación con la compra de empresas en Iberoamérica

Ha afirmado que «nunca me he reunido con los responsables de Iberoamérica, ni tuve contacto con ellos ni con sus socios locales,he estado al margen», ha insistido. Las insistentes preguntas de la oposición sobre estas cuestiones han chocado contra un auténtico muro argumental: «No me consta ni me tenía que constar», afirmaba una y otra vez Victoria.

Antes que él, ha declarado ante la comisión de corrupción el portavoz popular Enrique Ossorio, que se ha ceñido a un dato: su primera referencia de la situación financiera de Emissao, y de que esta empresa adquirida por Canal Extensia daba pérdidas, la tuvo en julio de 2015; antes, sólo hubo una referencia al tema en diciembre de 2014, pero era «una cifra en una línea de una página de 367 que formaban un informe» y le pasó desapercibida.

La «sorpresa» del caso Lezo

Únicamente reconoció que Canal gestión, otra de las empresas del grupo Canal, debía haber dado cuenta a posteriori de la compra de Emissao al consejo de gobierno, y «probablemente no lo hicieron». Asegura que siempre le dieron «sensación de solvencia» quienes llevaban los asuntos del Canal, y por eso ha sentido «sorpresa» ante el estallido del caso Lezo. «Si los tribunales dijeran que hay responsabilidades, sufriría uan tremenda decepción y un enorme enfado», ha añadido.

Ildefonso de Miguel, llamado también a comparecer este viernes, se ha acogido a su derecho a no declarar. Y el cuarto convocado, JoséManuel Serra Peris, no ha comparecido, ya que había avisado a la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, por email de su imposibilidad de venir, aunque lo podría hacer en una próxima comisión. Que será ya después del verano: hasta septiembre no se reanudan las sesiones, por obras en la Asamblea madrileña.