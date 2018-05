Rommy Arce reafirma ante el juez sus insultos a la Policía y se niega a responder a la acusación La edil, acompañada por el sector más radical de Ahora Madrid, ha declarado esta mañana junto al portavoz de manteros y lateros por injurias y calumnias contra los agentes

Ignacio S. Calleja

Lejos de pedir perdón y mostrar un ápice de arrepentimiento, Rommy Arce ha reiterado ante la juez titular del Juzgado de Instrucción número 12 sus insultos a la Policía Municipal tras los disturbios de Lavapiés, un hecho por el que está investigada por injurias y calumnias. «Me reafirmo de las declaraciones del tuit del 15 de marzo; vamos a seguir denunciando las políticas migratorias xenófobas y racistas del Estado español», ha dicho la edil de Ahora Madrid a la salida de los juzgados de plaza de Castilla, donde estaba citada junto al portavoz del sindicato de manteros y lateros, Malick Gueye.

Arce, que ha acudido a declarar en torno a las 10.15 junto al sector más radical de Ahora Madrid, encabezado por los concejales Carlos Sánchez Mato, Pablo Carmona y Yolanda Rodríguez, se ha negado a contestar a las preguntas de Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU), que fue quien presentó la querella, y se ha limitado a responder al juez y al fiscal. «No ha querido contestar a las preguntas de la Policía, tiene miedo a nuestras preguntas, y por eso tiene que ser cesada; esperamos que sea procesada», ha señalado el presidente del sindicato policial, Carlos Bahón.

La polémica edil no solo no ha pedido perdón a los policías por culparles de la muerte del mantero Mmame Mbaye, comparando este caso con otros como los de Lucrecia Pérez, sino que ha insistido en que su fallecimiento es consecuencia de un supuesto «racismo institucional» que se ejerce tanto en España como en la UE. Sus palabras, que abrieron una nueva crisis en el Gobierno de Manuela Carmena, se repiten pese a que el propio Ayuntamiento confirmó tras la autopsia que el fallecimiento de Mbaye fue por infarto y no tras una persecución policial.

Niega los hechos

Rommy Arce, además, ha justificado que su citación judicial se enmarca en un supuesto «ataque político» contra ella y su partido, del que dice tener «todo el respaldo». Junto a ella, apenas treinta personas la jaleaban bajo gritos de «libertad de expresión». El portavoz de manteros y lateros, por su parte, ha negado que insultara a la Policía en los días de los disturbios en Lavapiés, pese a que el colectivo al que representa emitió un comunicado en ese sentido. Gueye, no obstante, apenas ha dado explicaciones a los medios a su salida del juzgado, pero también ha señalado el «racismo institucional que impera en España».