Revolución en Twitter por el mensaje de Carmena sobre los inmigrantes

«Felicito y doy la bienvenida a la gente que ha saltado la valla de Marruecos». Estas fueron las palabras de la alcaldesa Manuela Carmena sobre la situación en las fronteras españolas y los inmigrantes que tratan de entrar de forma ilegal en el país.

El mensaje fue publicado por Ahora Madrid en su perfil de Twitter el pasado lunes y, tras el tuit, las reacciones comenzaron a llegar: cientos de respuestas en las que no faltaron los «gifs» ni los montajes fotográficos pero, sobre todo, las acusaciones a Carmena por «aplaudir» un acto delictivo.

Muchos de los madrileños presentes en esta red social manifestaron su desconcierto: «Este tuit me ha descolocado un poco. Alguien que me lo explique» (@MoisesPombo), mientras que otros razonaron la afirmación de la alcaldesa: «Toda acción que no esté amparada por la ley es impresentable que se aplauda desde un cargo público, Sra. Alcaldesa» (@RosAngieAlv).

El flujo de mensajes continuó ayer, estas son algunas de las réplicas a su tuit que se hicieron virales:

@AhoraMadrid@ManuelaCarmena y si entre ellos hay algún violador, agresor sexual, pederasta, radical islamista,.? También felicitáis a esos? — Juanra #RíasBaixas (@juanrab2012) 5 de septiembre de 2016