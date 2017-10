Las restricciones por contaminación de Carmena solo reduce el tráfico en hora punta en un 1% El Consistorio estudiará el efecto a lo largo de todo el día ya que los desplazamientos de hora punta no son los más relacionados con la prohibición de aparcamiento

La aplicación del escenario 2 contra episodios de alta contaminación en Madrid, que limita el aparcamiento a no residentes en el interior de la almendra central y la velocidad a 70 kilómetros por hora, ha reducido el tráfico en hora punta en un 1%. Así lo ha indicado hoy la delegada de Medio Ambiente y Movilidad de la capital, Inés Sabanés, que ha añadido que el Consistorio estudiará el efecto a lo largo de todo el día ya que los desplazamientos de hora punta no son los más relacionados con la prohibición de aparcamiento.

Por ello, en hora punta las restricciones tienen un «efecto relativo» ya que este tráfico «tiene origen y destino en el trabajo o a lugares con aparcamiento fijo». Madrid tiene activado para hoy y mañana el escenario 2 por superación de los niveles de preaviso de por superación del dióxido de nitrógeno (No2) y Sabanés ha alertado de que las previsiones meteorológicas son «malas», ya que no se prevén lluvias.

Sabanés ha hecho un llamamiento a que se reduzca el uso del coche, porque a menos viajes en vehículo privado y más uso del transporte público «mejores perspectivas habrá», aunque «ahora mismo no son buenas». Sabanés ha querido dar un «voto de confianza a los madrileños» para reducir la contaminación y no ha querido adelantar si se activará o no la restricción de circulación a la mitad del parque móvil (escenario 3).

«Anticipar y hacer previsiones distorsionan mucho la información», ha añadido Sabanés, que ha recordado que gracias a la menor circulación esta noche no se ha alcanzado el nivel de aviso y se ha superado solo el de preaviso.

El Ayuntamiento de Madrid informará mañana, jueves, de las medidas a aplicar el próximo viernes. Durante hoy y mañana los conductores no residentes no podrán estacionar en las zonas del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) de la almendra central de Madrid porque el Ayuntamiento de la capital ha activado el denominado 'escenario 2' del protocolo de medidas a adoptar durante episodios de alta contaminación, tras volver a superar al menos dos estaciones de la misma zona durante dos horas consecutivas 200 microgramos de NO2 por metro cúbico.

Además, la velocidad de circulación en toda la M-30 y en las vías de acceso a la ciudad desde la M-40, en ambos sentidos, se mantendrá limitada a 70 kilómetros por hora. La última ocasión en la que se activó el 'escenario 2' fue hace diez días, concretamente el viernes 13 y el sábado 14.