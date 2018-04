Madrid La respuesta de Cabify a un abuso sexual: 5,50 euros y un descuento Una joven de 22 años denuncia que el conductor, además de tocamientos, la insultó y escupió cuando ella le dijo que parara

M. J. Álvarez

@mariajo_abc Seguir Madrid Actualizado: 09/04/2018 22:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Detenido un joven por abusar sexualmente de un menor de 14 años que conoció en una app de contactos

«Tengo un examen el miércoles y no me centro. Cada que vez que cierro los ojos vuelvo a revivir la pesadilla. Le veo, insultándome, vejándome, tratando de tocarme». Así resume María –nombre ficticio–, de 22 años, el episodio de abusos y acoso sexual que sufrió la madrugada del domingo pasado cuando solicitó un Cabify para regresar a su casa. El suceso lo denunció en la comisaría del distrito de Hortaleza. Además, presentó una queja ante la empresa, quien le ha reembolsado los gastos de cancelación de la carrera –5,50– y le ofrecen un código promocional con el 15% de descuento en sus próximos tres viajes con un tope de 50 euros. Un asunto que ha indignado aún más si cabe a esta joven. «Ese individuo no debe trabajar de cara al público en su vida y esa compañía tiene que controlar a sus empleados», afirma, tajante.

Todo comenzó el sábado. La joven, estudiante de 2º curso de Trabajo Social asistió a la presentación del libro de un amigo de Granada en la calle de Ruiz, situada en Malasaña. Empezó ó a las 23.30 horas y a su termino se fueron a la cenar por la zona. Se le hizo tarde y a la 01.10h, cerca de la plaza del Dos de Mayo, al no haber ningún taxi, se despidieron tras haber solicitado ella un Cabify. No era la primera vez que lo hacía y nunca le había ocurrido nada. Sin embargo, en esta ocasión, tuvo que llamar al conductor, del que queda reflejado su nombre y otros datos en la cuenta del cliente. «Tardó 30 minutos en llegar; estaba, según la aplicación a 5 minutos, pero daba vueltas sin ton ni son», relata María.

«¿Tienes novio? ¿Y sexo?»

Todo era raro. «Me contestó que se había equivocado; yo ya estaba congelada, deseando llegar a casa», indica. «Voy a tirar las botellas vacías y a comprar tabaco, me comunicó nada más llegar. No daba crédito; le dije que no me parecía oportuno», comenta la muchacha, que explica que cuando vio que era un chico joven –unos 26 años–, se alegró y pensó que tal vez sería uno de sus primeros trabajos», agrega.

La víctima comenzó a mirar su móvil y el conductor a interrogarla: «¿Tienes novio? ¿Hace mucho que no tienes sexo?» Ella, atónita, le replicó que eso no era asunto suyo. «Eres una amargada. ¡Menuda feminazi de mierda!», le espetó el chófer, narra María. A partir de ahí, todo fue de mal en peor. «Soltó la mano derecha del volante y la llevó hacia atrás, tocándome las piernas. Me dijo que si quería ver un buen pene... Yo, alucinada, me aparté; le dije que estaba muy incómoda y que, por favor, parara ya, que me bajaba», agrega María, nerviosa.

«No me dejaba salir»

«¿Sabes lo que dijo? Que su obligación era llevarme a casa. Yo le contesté que no en esas condiciones, por eso, debía denunciarle», precisa la joven de forma atropellada. «Para que no pudiera salir del coche, bloqueó las puertas y trató de tócame otra vez. Me dio un ataque de nervios y empecé a a dar patadas. "Relájate",» la espetó, muy agresivo, explica. Entonces, al ver que ella cogía su móvil y temiendo que fuese a llamar a la Policía y facilitarle sus datos, paró, «me empujó, me tiró al suelo, me escupió y me mostró su órgano sexual». A modo de despedida, le dijo:«Una radical como estás demostrando ser no se va a comer una rosca en su vida», relata. Fue en Gran Vía.

María, al verse fuera, empezó a llorar, como hace ahora. «Justo pasó un taxi, lo cogí y me rompí. Ese señor me dijo que me ayudaría y me calmó». Ahora, tras recordar los «diez peores minutos de mi vida», su único deseo es que «se tomen medidas legales contra el conductor, Cabifay supervise los antecedentes penales de sus contratados, aunque lo sean por ETT, como me han dicho a modo de excusa», precisa. Le han despedido. Pienso que, aunque me bloqueé, reaccioné. Pero, ¿y si le llega a ocurrir a alguien menor, bebido o que no puede defenderse?», se pregunta la joven.