Repunte de las estafas inmobiliarias en Madrid: cÃ³mo evitar ser engaÃ±ado al alquilar un piso

I. S. C. Madrid

La búsqueda de un piso de alquiler en Madrid se ha convertido en una odisea. No tanto por los precios y la escasez, que también, sino por el repunte de las estafas, cultivado en gran parte por ambas cuestiones. El gancho suele ser casi siempre el mismo: una vivienda en buena zona, con un coste asequible y la suerte de que te reservan el piso entre una cantidad ingente de peticiones. Un inquilino que vive en el extranjero y un pago obligado a través de un intermediario con aparente reputación, sin visita previa. Engaño seguro.

Esta situación se repite prácticamente a diario en los principales portales de alquileres de larga estancia, como Pisos.com. Si bien estas plataformas suelen retirar los anuncios cuando avistan un posible fraude, en muchos casos se cuelan antes de actuar. Los estafadores se aprovechan de la inquietud de los usuarios por reservar el piso para captar un pellizco que ronda entre mil y dos mil euros, aunque puede varias en función de la categoría de la vivienda. Generalmente piden el mes de renta más otro de fianza sin posibilidad de ver la estancia. Solo contestan por mail y si llamas al teléfono que aparece da apagado o fuera de cobertura.

«Habitación con un dormitorio en la plaza del Emperador Carlos V. Cocina integral, TV por cable, Wi-Fi, calefacción central, baño, aire acondicionado. El alquiler mensual es de € 620, con todos los gastos incluidos es decir (calefacción, luz, agua, WI-FI)». Un caramelo demasiado bonito para ser cierto. Este es uno de los cinco casos reales recogidos por ABC, descubierto antes de pagar.

Suplantación por «pishing»

En este caso, como en otros también conocidos, se utiliza a la plataforma Airbnb para captar a las víctimas, bajo la premisa de que el arrendador se encuentra en el extranjero y que una vez adelantado el pago se enviarán las llaves. «Hola, el piso todavía esta disponible pero por desgracia, no se puede visitar porque yo ya estaba en Poland cuando me decidí en alquilarlo. Quiero cerrar el trato a través de AirBnb, si estas interesado avísame para enviarte el enlace de ellos», indicaba el correo «cebo».

Imagen de un piso empleado para una estafa - ABC

La explicación sobre cómo funciona también sigue un patrón casi unánime en todos los casos. Los presuntos delincuentes añaden un enlace de la plataforma, pero no es oficial, sino una suplantación de marca que recibe el nombre de «pishing». Así, tras unas preguntas protocolarias y hecho el ingreso en un número de cuenta, desarrollan cómo realizar el pago con la mayor brevedad posible.

«1. Voy a ir a cualquiera de sus oficinas y enviaré en su nombre las llaves y el contrato firmado por mí. 2. Después de eso, vamos a hacer el papeleo, el cual confirmará el pago del alquiler + depósito de garantía de un mes. Después de terminar con los actos, tendrá que recibir una notificación en formato digital de Airbnb, en el menor tiempo posible, que confirmará el contrato y las llaves están en su custodia. 3. Después se pagará un mes de alquiler y la fianza, que serán bloqueadas hasta que un agente de Airbnb se pondrá en contacto con usted. El agente le llamará y llegado a su dirección con las llaves del apartamento y el contrato firmado por mí. 4. Todo toma entre 24 y 48 horas. 5. Si la respuesta de su parte será negativo, o si ya no desea alquilar el apartamento, la cantidad de euros será devuelto por el agente de bienes raíces».

Cómo detectar el engaño

Desde Airbnb, sin embargo, reiteran que nunca van a solicitar un pago de forma externa a la plataforma, con la invitación a extremar la precaución cuando se solicite un ingreso bancario. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) recomienda que para evitar estos engaños nunca se adelante una cantidad por alquiler o señal. Los síntomas para detectar el engaño son la propia solicitud del dinero, la estancia en el extranjero y la consiguiente imposibilidad para visitarlo y la forma de escritura. Los portales de pisos en alquiler señalan que todos estos correos reflejan evidentes faltas gramaticales, ya que son traducidos por un programa.

Captura de un correo electrónico, con una url con «pishing» - ABC

Polonia, Roma, Londres, Lisboa... Todas estas ciudades han aparecido en los casos recibidos, siempre con los mismos pasos. Incluso, en algunos casos se han llegado a enviar fotocopias con los DNI de los supuestos arrendadores que, cómo no, viven fuera de España. No obstante, Airbnb no es el único gancho. Para dar veracidad a la estafa también emplean a empresas de envío de dinero, como Western Union. Estas entidades advierten de que ninguna realiza intercambios de mensajería, por lo que el supuesto recibo de las llaves mediante paquetería es directamente imposible.