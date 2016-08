La reforma del Monumento del 11-M, en el aire pese a la promesa del Ayuntamiento

La promesa de reformar el Monumento del 11-M en la estación de Atocha, realizada el año pasado por la concejal de Cultura y Deportes, Celia Mayer, no se cumplirá. Al menos, por ahora. La partida comprometida inicialmente, de 220.000 euros, finalmente no quedó reflejada en ninguno de los presupuestos; ni en los Generales ni en el de Inversiones Financieramente Sostenibles. El Consistorio ahora aventura que sí podrá dotar económicamente la rehabilitación de cara a las cuentas municipales de 2017; algo que, sin embargo, no consiguió en el anterior ejercicio. La edil también se quejó del convenio de gestión y mantenimiento del homenaje a las 192 víctimas del ataque yihadista de 2004 en Madrid, rubricado con Fomento.

El espacio, cuyo mantenimiento y conservación es tarea del Consistorio (50%) y de las empresas estatales Renfe y Adif (25% cada una), arrastra varios años en un estado de semiabandono y por ello el equipo de Gobierno de Manuela Carmena planteó la remodelación del monumento. El pasado mes de noviembre, la membrana de plástico en la que figuran los nombres de los fallecidos y dedicatorias quedó tirada por los suelos por quinta vez en apenas unos años. Las asociaciones de víctimas del terrorismo denunciaron el lamentable estado en el que estaba el conjunto por la pasividad de las administraciones implicadas.

La situación alumbró un conflicto entre el trío de gestores, habida cuenta de que el Ayuntamiento estuvo sin abonar su parte correspondiente durante seis años, entre 2008 y 2013. Entonces, Renfe y Adif conminaron a la corporación de Ana Botella (PP) a que pagase lo adeudado. Su exigencia, sin embargo, no fue satisfecha. Dados los problemas económicos de las arcas municipales, según justificó el Consistorio, en 2013 se procedió a una solución que no necesitara el empleo de maquinaria, por lo que se instaló un sistema de aire comprimido que mantuviera firme esta estructura. Tras la rotura de un cable que aguantaba la membrana, quedó patente que no era la mejor forma de mantenimiento. La reparación de finales de año no fue más que un parche a la espera de un plan concreto de rehabilitación.

Interior del Monumento a las víctimas del 11-M, en noviembre, con la membrana caída - JOSÉ RAMÓN LADRA

Entonces, Celia Mayer prometió que reformaría el espacio y que sería dotado con una estructura que sostuviera el plástico de forma autoportante, además de un sistema de climatización más eficiente. La intención era mejorar la sostenibilidad del monumento, cilíndrico y recubierto de vidrio en el exterior, cuyo acceso está en la estación de Cercanías de Atocha.

Mayer avanzó su intención de replantear el espacio por sus «deficiencias», de modo que se abriría un proceso de libre concurrencia en el que las distintas asociaciones de víctimas podrían aportar ideas para el nuevo monumento. El Ayuntamiento aprobó por unanimidad que el homenaje a las víctimas del 11 de marzo fuese reparado e incluido en el catálogo de bienes protegidos del Consistorio. Los grupos municipales también acordaron una ayuda económica para estas asociaciones y la creación de un foro de ciudades para la convivencia, la tolerancia y el diálogo.

El Consistorio explica que sí desarrollará el proyecto para sentar las bases de la reforma, que será adjudicado con un contrato menor

Así, el Ayuntamiento de Carmena planteó una partida de 220.000 euros para abordar este plan en 2016, pero su realización se ha aplazado al menos hasta el año siguiente. Puesto que finalmente no entró en los presupuestos generales, pasó a la propuesta inicial de Inversiones Financieramente Sostenibles. Tampoco salió adelante. Según han explicado a ABC desde el área de Patrimonio, de quien depende la acometida, no puede incluirse en estos presupuestos porque obligan a que la inversión sea puntual, y este caso conlleva un gasto continuado por su mantenimiento. A cambio, prevén que sí sea incluido en los presupuestos de 2017 con una dotación superior, de 300.000 euros.

A pesar de que la partida ha quedado en el aire, desde el área justifican la situación y detallan que sí tienen previsto iniciar el proyecto que siente las bases para la posterior remodelación del monumento. Fuentes municipales avanzaron que la adjudicación se hará a través de un contrato menor (no necesita publicidad ni salir a concurso), con un coste aproximado de 18.000, IVA aparte.

Informe de Hacienda

Respecto a los proyectos que no entraron en las Inversiones Financieramente Sostenibles, Ciudadanos hizo el pasado mes de julio una petición al Área de Economía y Hacienda para conocer la relación de inversiones que no se iban a ejecutar en 2016 y a qué se destinaría ese dinero. La respuesta se centra en que muchos eran orientativos y únicamente estaban «en periodo de elaboración y análisis».

En la aclaración sobre la reforma del monumento del 11-M se incluye que no se puede llevar a cabo «en el año pendiente de convenio Comunidad Autonóma y Renfe». No obstante, desde la Comunidad de Madrid aseguran que no tienen ninguna competencia sobre el espacio. Renfe, por su parte, añade que no tiene conocimiento sobre ese supuesto convenio.