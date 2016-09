Ninguno de los madrileños ni turistas que ayer paseaban por el centro de Madrid sospecharon del grupo de polacos que llegaba a la capital. De no ser por las cámaras de televisión, las cuatro chicas y tres chicos serían tomados por siete turistas más disfrutando el clima veraniego que no parece querer aflojar. Sin embargo, estos jóvenes son los modelos protagonistas de la sexta temporada de «Top Model», la versión polaca de «America’s Next Top Model», un reality show para descubrir y formar nuevos talentos como modelos.

Ayer aterrizaron en Barajas, pues la productora tiene pensado rodar dos capítulos decisivos en la capital de España: las semifinales. De aquí saldrán, el próximo 19 de septiembre, los tres finalistas del programa. Aunque actualmente se está emitiendo en Polonia, el resultado de estos días en Madrid no se verá hasta los próximos 15 y 22 de noviembre.

Para hoy, lunes 12, la organización tiene preparada una yincana en la que el grupo se dividirá en cuatro equipos: Toros, Fútbol, Flamenco y Tapas. Los jóvenes competirán en un escenario diferente según el equipo: las Ventas, el Estadio Santiago Bernabéu, la Puerta del Sol y el Mercado de San Miguel. El segundo día de rodaje previo a la final del 19 será el martes, en el que los concursantes tendrán que realizar «castings» y ruta por los ateliers de las firmas más reconocidas de la ciudad. «Escogimos Madrid por la Fashion Week –que se celebrará del 18 al 22 de este mes–, para que ellos tengan la oportunidad de presentarse y que los diseñadores se fijen ellos para dar el salto a la pasarela», explica Dagmara Smlewicz, jefa de producción de la cadena privada TVN, que realiza y emite este «talent show» en el país centroeuropeo.

Fracaso del «show» español

En 2006, España tuvo su propia versión de «America’s Next Top Model», el programa «Supermodelo», emitido por Cuatro y presentado por Judit Mascó. A diferencia de en Estados Unidos, aquí no funcionó. El programa se emitió por última vez en 2008, con tres ediciones completadas. El éxito del modelo americano se atribuye a Tyra Banks, considerada una de las modelos más carismáticas.

«No sabemos qué pasó con el programa en España, pero se fue a pique», comenta una de las integrantes del equipo español que acompaña a la productora polaca. Por lo visto, Joanna Krupa, la modelo y presentadora de «Top Model», tiene el mismo éxito en Polonia. Ayer llegó con garra y paso firme a los alrededores del Palacio Real, donde se rodó el episodio de bienvenida de los «top models» a España. Se incorporó horas más tarde, sobre las 19.30 horas, al grupo, que llegó en uno de los autobuses turísticos de la ciudad –pues la Asociación de Turismo de Madrid, Turespaña y la Comunidad son organizadores–, a la Plaza de Oriente. Desde allí, el equipo se desplazó a la Plaza Mayor, donde tenían permiso del Ayuntamiento para grabar. Sin embargo, cuando llegaron, se encontraron con el espacio inhabilitada por unas vallas. «No nos han avisado de esto», se quejó la jefa de TVN.

En los próximos días, los modelos visitarán también Segovia y Almagro para filmar escenas allí.

Tras su emisión en noviembre, Madrid se situará en el punto de mira del turismo polaco; una visita en el que las dos partes salen beneficiadas.