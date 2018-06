Rapapolvo unánime de la oposición contra los abusos de Carmena para hacer autobombo PP, PSOE y Ciudadanos denuncian en un manifiesto que la alcaldesa altere las comisiones de Cultura para hacer autopromoción y no facilite la información solicitada por los grupos

Tatiana G. Rivas

Manuela Carmena no esperaba comenzar la semana con un manifiesto unánime de la oposición reprobando su actitud abusiva, a su juicio, en la comisión de Cultura y Deportes. La denuncia de PP, PSOE y Ciudadanos se ha efectuado después de que la alcaldesa haya presentado un nuevo plan de señalética para la ciudad que se estrenará coincidiendo con las elecciones municipales de 2019. Entienden los tres partidos que estas sesiones no son lugar para hacer «autopromoción» y por ello han leído el mismo escrito de rechazo a las «perversiones» de los órdenes del día que lleva a cabo la exjueza. Recriminan todos, además, que Carmena, también delegada de este ramo, no rinda cuentas con la información que se le solicita y prefiere aprovechar estas sesiones para hacer autobombo. La regidora se ha quedado perpleja, aunque no es la primera vez que los otros partidos le tiran de las orejas por esta práctica. «No sé lo que ustedes quieren, la verdad», ha respondido la aludidas.

«Entiendo que todos los grupos estén enfadados. No les gusta que se den estas daciones de cuentas que desde hace tiempo se están planteando en esta comisión. Estoy dispuesta a reunirme con ustedes y que me hagan las precisiones de lo que crean conveniente porque me ha sorprendido la actitud», ha reconocido la máxima representantes de los madrileños, quien ha defendido su práctica.

Tras la presentación de Carmena de «Leer Madrid», los nuevos planos que se colocarán en diferentes señales de la ciudad para que los visitantes no se pierdan, los portavoces de los diferentes grupos municipales no han hecho ninguna alusión. En su turno de palabra se han centrado en leer su escrito de protesta: «Señora Carmena, gobernar es hacer un Madrid mejor entre todos, no frente a todos aquellos que no pensamos igual que usted. Usted ha pervertido está comisión convirtiéndola en un instrumento de autopromoción. Usted no nos facilita hasta el mismo día, lo sabe muy bien, la información que necesitamos para ejercer adecuadamente nuestra labor de oposición. Usted dispone del orden del día como mejor le conviene a su agenda de alcaldesa. Hoy se lo queremos dejar claro. Con el presente manifiesto, todos los grupos declaramos nuestro rechazo a su actitud. Ser alcaldesa y delegada de Cultura a un mismo tiempo es ya un imposible que nos hemos visto obligadas a aceptar, lo que no vamos a consentir es que, además, debilite el funcionamiento institucional de este Ayuntamiento intentando anular el espíritu de estas comisiones. No tenemos nada más que añadir y nada más que escuchar hasta que usted no cambie su actitud. Muchas gracias».

Manuela Carmena se ha levantado antes de que finalice la sesión por cuestión de agenda.