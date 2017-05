Rabia e impotencia en el «Being one»: suspendida la convención de crecimiento espiritual

La jornada de ayer viernes en «Being one», el ambicioso evento de desarrollo personal que se celebraba en Leganés durante tres días, no hacía presagiar nada bueno. Las hojas de reclamaciones volaban. Goteras, frío, mal sonido,... Y hoy sábado los peores augurios se han cumplido: la convención se cancela. Sin explicaciones oficiales además por parte de la organización, hasta el punto de que la estrella invitada, Robin Sharma (el autor de «El monje que vendió su Ferrari»), ha aparecido por la Cubierta de Leganés y no sabía nada. Absoluto desconocimiento de él y de todos los asistentes, que aglomerados alrededor de la Cubierta de Leganés no han podido entrar porque los portalones de la plaza de toros estaban cerrados. La rumorología se desataba.

Sin haber verdad oficial, una mujer llamada Ana, que decía saber algo de lo que había sucedido, ha explicado que la empresa de seguridad había exigido 18.000 euros en efectivo para trabajar hoy. También decía lo mismo de la empresa que se encarga del sonido. Otras personas comentaban que no se había pagado al personal que trabajaba en el evento, y que exigían el pago. También se hablaba de que la presentadora Alicia Sánchez había dimitido, al igual que las coordinadoras del equipo de voluntarios. El dueño del locutorio enfrente de la plazas de toros había hablado con algunos asistentes y le habían dicho que la policía se había llevado a alguien de la organización incluso. No hay nada confirmado salvo el desconcierto. La página web de «Being one» ya ni funciona. La sensación de estafa y la indignación ya proliferaban desde ayer, y, tras la suspensión del congreso este sábado, ya se han creado grupos de whatsapp para organizar una plataforma y denunciar, según nos cuenta Marian, que ha venido desde Valencia pidiéndose un día libre en el trabajo incluso.

La cancelación parece la crónica de una muerte anunciada. Ayer el ambiente estaba caldeado, pese al frío que se padecía en la Cubierta de Leganés, debido al malestar de algunos asistentes. Las mencionadas goteras, el mal sonido, perdida del estatus pagado,... La sensación de estafa general dado el precio exigido por las entradas imperaba. Pero también, por otro lado, cierto milagro. Porque pese a los imprevistos se llegó a celebrar. Aunque este sábado ha acabado sucumbiendo a las circunstancias y la falta de previsión. Y es que el evento, al que asistían los bestsellers del mundillo del crecimiento personal, estaba programado que se celebrará en el Madrid Arena. Sin embargo, a dos días del comienzo, la ruptura de relaciones entre «Being one» y Madrid Destino, la gestora del recinto inicial, provocó el cambio de lugar de celebración a la Cubierta de Leganés.