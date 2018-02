Puente de Vallecas El Ayuntamiento adjudica 2,7 millones a una empresa morosa en dos municipios Los casi 150 trabajadores de Limpiezas Arroyomolinos en la capital, encargados del mantenimiento de colegios y centros públicos, sufren retrasos en sus nóminas después de solo dos meses prestando el servicio

Ignacio S. Calleja

Madrid 21/02/2018

La Junta Municipal de Puente de Vallecas, que preside el edil Paco Pérez (Ahora Madrid), tiene un problema con una de sus concensionarias. La empresa Limpiezas Arroyomolinos S. L. (rebautizada como Anglon Servicios Integrales) fue contratada el pasado mes de diciembre por un total de 2.694.497,13 euros pese a que acumulaba meses de impagos a sus trabajadores en Fuenlabrada y Arroyomolinos y deudas con la Seguridad Social. La situación amenaza ahora a cerca de 150 limpiadoras del distrito, que ya sufren retrasos en sus nóminas.

La adjudicación del Lote 1 para la limpieza de colegios y edificios municipales en Puente de Vallecas (48 centros) se hizo mientras los ayuntamientos de estas localidades trataban de romper su vinculación con la empresa por incumplir sus obligaciones con la plantilla. El último pago en Arroyomolinos fue en mayo de 2017 y no fue hasta el 30 de octubre cuando dejaron de prestar el servicio. Fuentes del Consistorio explicaron a ABC que aún hoy no están al corriente de pago. En Fuenlabrada, sin embargo, la nueva concesionaria empezará a funcionar el próximo 1 de marzo, después de varios meses en la misma situación. En su caso, no rescindieron el contrato porque aunque no abonaban las nóminas, sí se limpiaban los centros públicos.

Dos meses en Vallecas han bastado para añadir otro episodio a esta sucesión de morosidad. No obstante, tras convocar las limpiadoras una huelga para el lunes, la empresa efectuó este lunes los pagos de enero, con casi un mes de demora. «Creemos que es para ganar tiempo, no tenemos grandes esperanzas de que las nóminas de este mes se ingresen en plazo», explican fuentes sindicales, que hoy mismo tienen una reunión con el Instituto Laboral.

El horizonte es negro por varios motivos. El primero, por el pasado reciente de la empresa; pero también por sus deudas con la Seguridad Social, que alcanzan los 80.000 euros. Según el Comité, el embargo en las cuentas es una excusa recurrente para justificar los incumplimientos, así como un presunto impago de la Junta. El Consistorio niega este extremo porque el pago a 90 días era parte del acuerdo. ABC ha intentado ponerse en contacto con la entidad en repetidas ocasiones, pero nunca ha obtenido respuesta.

Este es un tema delicado, ya que estar al corriente de pago figura en el pliego técnico como uno de los requisitos para la adjudicación del servicio. Aunque en la formalización de los convenios con Fuenlabrada y Arroyomolinos no consta que la compañía tuviera faltas con Hacienda, en la firma con Puente de Vallecas ocurre lo contrario. Cuando el ayuntamiento arroyomolinense rescinde definitivamente el contrato (noviembre), ya están al tanto de esta problemática.

Si bien es necesario acreditar «solvencia económica y financiera», Limpiezas Arroyomolinos logra la concesión en una situación irregular. El consistorio madrileño reconoce la morosidad de la adjudicataria, pero matiza que es posterior. «Cuando se vio con el comité de contratación de la Comunidad nos dicen que estaba todo bien; muchos contratistas consiguen un aplazamiento de la Seguridad Social y les dan el certificado. Luego incumplen los plazos y llega el embargo», argumentan desde el distrito.

Colectivo «vulnerable»

Las limpiadoras afectadas –la mayoría mujeres– alegan que un simple retraso en los pagos es una «catástrofe» por su situación familiar. Sin dar su nombre por temor a represalias, relatan que su salario –generalmente a media jornada e inferior a 1.000 euros– es en muchos casos el único sustento económico. «Entre las 140 familias hay de todo, divorciadas con niños, madres solteras, con los maridos en paro, a punto de jubilarse... Somos un colectivo vulnerable y dejar de cobrar solo un mes es terrible», explican.

Aunque el problema de los cobros es la punta del iceberg, las quejas de las empleadas van más allá. Aseguran que desde que fueron subrogadas (tras la marcha de la empresa anterior) no cuentan con un uniforme adecuado. «Limpiamos en colegios y no llevamos nada que nos identifique como personal autorizado para estar allí; en algunos casos, incluso, hay compañeras barriendo con zuecos en la calle», denuncian.