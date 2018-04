PSOE y Podemos redoblan la presión hacia Cs para que apoye la moción de censura contra Cifuentes Los socialistas ven un «fraude evidente» en torno al máster de la presidenta, mientras que en Ciudadanos apelan a la «prudencia»

Cristina Cifuentesestá en la cuerda floja y quienes, por ahora, sostienen la soga que mantiene a la líder regional aún en la presidencia de la Comunidad de Madrid, son Ciudadanos. La formación que lidera Ignacio Aguado en la Asamblea regional todavía no ha decidido si seguirá apoyando al gobierno del PP o lo dejará caer. De ellos depende que salga adelante la moción de censura que un PSOE apresurado decidió registrar ayer a última hora de la tarde.

Los socialistas adelantaron su presentación, prevista para hoy a las 11 de la mañana, después de que la Fiscalía de Móstoles abriera una investigación penal por la denuncia presentada por asociaciones de estudiantes por las posibles irregularidades cometidas en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en el máster de Cifuentes. El Ministerio Público también se hará cargo de la información que decidió remitir la universidad, ya que podría ser constitutiva de delito.

Podemos, por su parte, ratificó que apoyaría la propuesta de los socialistas, que implica que el portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, se convierta en su candidato alternativo. Según el reglamento de la Asamblea, la aprobación de una moción de censura requiere de la mayoría absoluta del pleno, por lo que sería necesario el respaldo de los tres grupos de la oposición, incluido Ciudadanos. Por eso, ayer las alusiones y la presión hacia Aguado fueron constantes.

«Ciudadanos tendrá que elegir si prefiere apoyar a Cifuentes o abrir un nuevo proceso», advirtió Gabilondo, que considera que la Comunidad se encuentra ante «una situación de emergencia política». «Hemos conocido esta tarde que todo lo que nos contó Cifuentes, de la A a la Z, es falso. Los votantes de Ciudadanos tenían una pulsión de regeneración democrática y ese voto no puede acabar apoyando a la presidenta de la Comunidad», añadió, a su vez, el secretario general de Podemos en la Comunidad, Ramón Espinar, tras terminar el pleno ordinario.

Para Ciudadanos, sin embargo, la decisión de la Fiscalía era «previsible». «Ahora todos los escenarios están abiertos, pero hay que ser prudentes ante este aluvión de noticias que ponen a Cifuentes más que nunca en la cuerda floja», afirmó Aguado, sin querer hacer ninguna hipótesis.

Apenas unas horas antes, una Cifuentes envalentonada que todavía no sabía que la Fiscalía investigaría las posibles adulteraciones en su expediente académico, se zafó de las críticas de la portavoz de Podemos en la Cámara regional, Lorena Ruiz-Huerta, y les advirtió de que su partido no podía darle «lecciones de ética» cuando algunos de sus dirigentes se dedican a «cobrar becas black», en alusión al secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político y candidato no oficial a la Comunidad, Íñigo Errejón.

Antes de conocer la decisión de la Fiscalía, para el PP la moción de censura nacía «muerta» y consideraban que había que «esperar» al informe que emitiesen los investigadores externos designados por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para zanjar definitivamente este asunto que, para el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, se había convertido en «una cacería política». En manos de Ciudadanos está ahora desequilibrar la balanza. Si los plazos se cumplen, la moción podría ser debatida y votada a finales de abril.