PSOE y Cs piden que la moción de censura a Cifuentes esté dirimida «para el 2 de mayo» El portavoz de la formación naranja cree que Rajoy mantiene a la presidenta en el cargo porque «me imagino que sabe mucho»

Sara Medialdea

@smedial Seguir MADRID Actualizado: 19/04/2018 11:37h

El 2 de mayor es la fecha que se marcan en el PSOE y en Ciudadanos como razonable para tener ya dirimida la moción de censura contra Cifuentes. Así lo han señalado este jueves, antes de entrar en el pleno de la Asamblea, el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, y el de Ciudadanos, Ignacio Aguado.

Gabilondo, que es quien ha planteado la moción de censura y quien se presenta como candidato en la misma, afirma que para esa fecha, el Día de la Comunidad de Madrid y jornada de celebración de la tradicional recepción en la Real Casa de Correos, el asunto de la moción debería haberse resuelto ya. Lo mismo piensa Ignacio Aguado, quien ha indicado también esta mañana que «no me gustaría llegar al 2 de mayo» en esta situación de incertidumbre, porque sería «la vergüenza nacional».

Fijar la fecha de la moción de censura es una potestad de la presidenta de la Asamblea de Madrid, la popular Paloma Adrados. El portavoz socialista cree que Adrados debería consultar con los grupos del Parlamento madrileño sobre esta fecha, «para facilitar el trabajo parlamentario». No obstante, hasta ahora no lo ha hecho. Gabilondo espera que «si no habla con el legislataivo, espero que no hable con nadie más».

Sobre este mismo asunto, El portavoz de Ciudadanos ha insinuado intereses de partido detrás del mantenimiento de Cifuentes en su cargo, pese a que esto amenaza la continuidad del PP en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. «Me pregunto cómo ponen por delante de los intereses de los madrileños la continuidad de una persona; imagino que porque sabe mucho».

Ha rechazado que exista una «tercera vía», como espera el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, que no sea ni la dimisión de Cifuentes ni que prospere la moción de censura del PSOE, sino que Cs cambie de opinión.