El PSOE presentará una moción de censura contra Cifuentes con el apoyo de Podemos Dependerá de la posición de Ciudadanos el que prospere o no la iniciativa para derrocar a la presidenta regional

S. MEDIALDEA

MADRID Actualizado: 04/04/2018 20:28h

La Ejecutiva Federal del PSOE no entiende la comisión de investigación que propone Ciudadanos para dilucidar las dudas que persisten sobre si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, realmente cursó y aprobó un máster en Derecho Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos y, por ello, han dedicido presentar una moción de censura contra la presidenta de la Comunidad.

Se trata de la segunda moción de censura de la Legislatura. La anterior la formuló Podemos el pasado mes de septiembre por el Caso Lezo. Por eso, esta vez no podían ser ellos quienes presentasen una nueva moción. No obstante, los de la formación morada ya han anunciado que sí que apoyarán la propuesta del PSOE. De que prospere o no la moción de censura dependerá de la posición que tome el Grupo Parlamentario Ciudadanos.

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha anunciado esta medida que se tomará «con toda celeridad» ante la «alarma» creada por las supuestas irregularidades en el título obtenido por la dirigente autonómica en la Universidad Rey Juan Carlos.