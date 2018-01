El PP logra impulsar una comisión de investigación sobre las irregularidades en la compra de Bicimad Ahora Madrid se abstiene en la votación y los socialistas piden que la inspección se amplíe hasta la adjudicación del servicio a Bonopark en tiempos de la exalcaldesa Ana Botella

A la segunda va la vencida. El PP ha logrado sacar adelante con mayoría absoluta, gracias al apoyo del PSOE y Ciudadanos, la creación de una comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades que rodean a la compra de Bicimad por parte de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Esta comisión se constituirá antes del 15 de febrero y tendrá una duración de tres meses.

Ahora Madrid se ha abstenido y ha vuelto a poner el foco en el «infumable» contrato de adjudicación que firmó el gobierno del PP en 2013 sin llegar a responder a las preguntas que le han lanzado los grupos de la oposición para aclarar los puntos todavía oscuros en esa operación. «Hemos salvado un servicio, hemos mejorado la gestión. Y ustedes lo saben. Ahora tenemos un modelo que facilita la ampliación, que puede afrontar los retos del futuro. La EMT hará mucha mejor gestión que ese contrato infumable que ustedes firmaron. El mutuo acuerdo era la única solución para salvar un servicio que dejaron caer», ha argumentado Sabanés, que ha lanzado un órdago al PP al asegurar que apoyarán que se investigue por qué y en qué términos se contrató a Bonopark para gestionar el servicio de Bicimad.

El PSOE evitó con sus votos la aprobación de una comisión de investigación de Bicimad. En aquella ocasión, los socialistas pusieron la mano en el fuego por la gestión del gobierno de Ahora Madrid. Hoy, la situación se ha vuelto a repetir meses después, pero esta vez han cambiado de criterio tras conocer la información destapada por ABC que puso sobre la mesa la opacidad del contrato de cesión del servicio con Bonopark por 10,5 millones de euros.

Los socialistas, no obstante, no han logrado que el PP aceptase la enmienda en la que pedían que la comisión también investigase la adjudicación a Bonopark por parte de la anterior corporación (PP). «Después de las comparecencias que escuchamos ayer, si de verdad queremos saber lo que ha ocurrido, creo que la investigación debe ser completa. Espero que esto sea apoyado por Ciudadanos como por el Partido Popular. Si de verdad queremos saber qué es lo que ocurrió en todo el proceso, y no tirarnos piedras unos contra otros, esto es lo que procede», lanzó la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, poco antes de que diese comienzo el pleno municipal.

«De las dudas hemos pasado a la constatación de irregularidades», ha expresado el edil socialista Ignacio de Benito, que ha defendido la enmienda. «La ausencia de solvencia económica y técnica, el incumplimiento de los pliegos, los errores informáticos del sistema al comienzo del servicio, el diseño erróneo de los anclajes... eran motivos suficientes para sancionar a Bonopark, sin embargo, nunca se sancionó a la empresa adjudicataria. Creemos que la empresa dejó caer el servicio para forzar al Ayuntamiento a rescatarlo. Nos parece importante investigar la cesión y el proceso previo de adjudicación del servicio a Bonopark», ha argumentado De Benito.

Ciudadanos, no obstante, ha anunciado que apoyará la enmienda de los socialistas, por lo que, según fuentes socialistas, es previsible que en futuras votaciones esta propuesta salga adelante en el próximo Pleno.