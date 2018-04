El PSOE explica a PP y Podemos su moción de censura, y Cs aplaza la cita El lunes les entregarán a los tres grupos un documento con las líneas programáticas que aplicarían si triunfa su moción

El PSOE ha iniciado ya encuentros con el resto de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid para exponerles su propuesta de moción de censura. Ayer se encontró con el PP y con Podemos. Ciudadanos les señaló que no tenían tiempo para verles hasta la próxima semana, por lo que el encuentro entre ambos partidos se producirá cuando quiera la formación naranja.

El PSOE ha organizado un equipo que se encarga de estas reuniones: lo forman el portavoz Ángel Gabilondo, el portavoz adjunto José Manuel Franco, y los diputados Pilar Sánchez Acera y Enrique Rico. El primero de los encuentros tuvo lugar a las 13 del mediodía, con los responsables del PP.

Gobierno político

Fuentes populares indicaron que «ha sido una reunión en un tono muy educado y cordial» pero «muy breve: unos 15 minutos», en la que «nos han trasladado su intención de que el programa de actuaciones que acompañe a su moción de censura incluya medidas que ya han contado con el apoyo de los cuatro grupos parlamentarios y otras que ha apoyado el tripartito», la denominación que el PP da a PSOE, Podemos y Ciudadanos cuando votan juntos.

Por lo que respecta a Podemos, con ellos «hemos entrado en algunos contenidos, como las dificultades que habrá para aprobar determinadas leyes o para hacer un presupuesto», explicó Ángel Gabilondo. En todo caso, advirtió, «no va a ser una negociación de programas ni un reparto de puestos». Su intención es construir un nuevo gobierno que «no será técnico, sino político», indicó el portavoz del PSOE.

Con Ciudadanos no se pudieron ver porque la formación naranja aseguró no tener tiempo para ello hasta la semana que viene. El de ayer «ha sido un primer contacto de cortesía, no para pedir adhesión», explicaba Ángel Gabilondo. El lunes de la próxima semana, el PSOE les hará llegar a todos un documento de unas 30 páginas en la que les avanzarán las líneas programática a los tres grupos.