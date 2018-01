La Prohibida, la «drag queen» de la Cabalgata de Vallecas que «detesta» la Navidad, actuó para Podemos El 22 de junio de 2016, fue escogida p0r la formación morada para participar en un acto del partido en la plaza de Pedro Zerolo, sobre los derechos del colectivo LGTBI

ABC.ES

MADRID 05/01/2018 11:53h Actualizado: 05/01/2018 12:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Prohibida, la «drag queen» que este viernes participará en la Cabalgata de Reyes Magos de Puente de Vallecas, guarda una estrecha relación con Podemos, la matriz del Gobierno de Ahora Madrid. El 22 de junio de 2016, fue escogida p0r la formación morada para participar en un acto del partido en la plaza de Pedro Zerolo, sobre los derechos del colectivo LGTBI. En él dieron discursos diputadas como Clara Serra y Beatriz Gimeno. Por otra parte, el juez se negó este jueves a vetar la participación de la«drag» en la carroza de Puente de Vallecas.

Luis Hererro (Chiclana de la Frontera, Cádiz, 21 de junio de 1971), más conocido como Amapola López o La Prohibida, inició su andadura en el mundo del espectáculo en 1996. Antes de consagrarse como artista en Madrid, trabajó en varios países de Europa como bailarina, animadora y «stripper». Alaska impulsó su fama cuando la incluyó como colaboradora en su programa televisivo.

Ahora, además de actriz, también es cantante, aunque empezó su carrera musical más tarde, en 2001. Se la conoce como «La reina del electropop» y, de hecho, se ha convertido en un icono gay, referente dentro de la música indie. No obstante, no tuvo demasiada suerte cuando se presentó como candidata a representante de España en Eurovisión en 2008: su canción no llegó a ser seleccionada.

Gracias a su fama (es conocida en toda España y en algunos países latinoamericanos), la asociación Orgullo Vallecano la invitó a participar en la carroza que comparten con otros colectivos de la Mesa de la Igualdad de Puente de Vallecas, con la que pretenden reivindicar «la diversidad de todas las familias del distrito». Esta asociación difundió un cartel en el que anunciaba la presencia de la transformista, además de la artista de cabaret Roma Calderón y la cantante Dnoé Lamiss en una cabalgata de «reinas magas».

Las tres reinas magas en la cabalgata de #Vallecas (Madrid): una 'drag queen', una bailarina de cabaret y una 'hiphopera' https://t.co/OtJ9juXh2Upic.twitter.com/dSwENpxY4Y — LGBT News (@LGTBNews) 2 de enero de 2018

Rechazo a la Navidad

En los últimos días ha utilizado su cuenta de Twitter para defenderse de quienes critican que vaya a participar en la Cabalgata de Puente de Vallecas; sin embargo, como ya publicó ABC, hace un año, en la misma noche de Reyes, La Prohibida contaba las horas para que acabasen las fiestas. «Una hora y se acaba la Navidad», publicó en la red social.

Publicación que hizo La Prohibida en su perfil de Twitter el año pasado -ABC

Su rechazo hacia la Navidad lo ha manifestado en varias ocasiones, también en Twitter, desde hace años. «Por favor, no me mandéis más fotos, vídeos y gifs de Navidad y Año Nuevo, son todos horribles», lanzó el 31 de diciembre de 2016. «Aunque detesto la Navidad con todas mis fuerzas, gracias a todos por vuestras felicitaciones», publicó también el 26 de diciembre de 2011.