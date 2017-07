El profesor expulsado por retirar flores de la tumba de Franco: «Fue una lección estupenda para mis alumnos»

El arqueólogo y profesor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Alfredo González-Ruibal, rememoró ayer de nuevo el episodio vivido el pasado sábado en el Valle de los Caídos. Tras acudir con un grupo de alumnos norteamericanos, el docente fue obligado a abandonar la basílica al retirar un ramo de flores que, previamente, otro señor había depositado sobre la tumba de Franco.

En declaraciones efectuadas a Cuatro, González-Ruibal señaló que el hombre, de entre 60 y 70 años, no solo llevó a cabo una ofrenda floral. «También realizó el saludo fascista. Básicamente, lo que hice fue enmedar un acto de exaltación política», aseguró, convencido de que la escena presenciado no dejaba ningún lugar a dudas. «En este caso no cabía ambigüedad», prosiguió.

Señaló, además, que la ley prohíbe este tipo de actos y recordó que, una vez fuera del recinto, la reacción de sus alumnos fue de total indignación. «Había dos que entienden el español y se quedaron completamente perplejos. En realidad, fue una lección estupenda para ellos. Mereció la pena, aunque solo fuera para que los estudiantes vean como funcionan algunas cosas todavía en España», suscribió, sin apenas tiempo para dejar una última consideración: «El franquismo sigue muy vivo».

«¡Qué está usted haciendo!»

En un artículo publicado en su blog personal, el docente señaló «ante la indiferencia del personal encargado del mantenimiento, de los guardias de seguridad y de un monje benedictino, me acerco a la tumba, recojo el ramo y me dispongo a dejarlo en otro lado». Los acontecimientos se precipitaron entonces cuando, según el relato de González-Ruibal, una de las trabajadoras le gritó «¡Qué está usted haciendo!», dando comienzo una discusión.

«No creo que tenga que mostrar ningún respeto por Franco», llegó a replicar González-Ruibal, ante las advertencias de la encargada de la basílica. El incidente, siempre bajo la versión del profesor se saldó con su expulsión del lugar. «Me dice que tengo que devolver el ramo a su sitio y abandonar la basílica», suscribe, haciendo hincapié en que la empleada solicitó la presencia de un vigilante de seguridad para que lo acompañara, junto a sus alumnos, hasta el exterior del recinto.