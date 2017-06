Los problemas de seguridad en Las Ventas amenazan el Red Bull X-Fighters de Madrid

Los responsables políticos de la Comunidad de Madrid decidieron este jueves, tras la tromba de opiniones contrarias al cierre de la plaza de las Ventas, «salvar» los eventos taurinos, concentrando las obras necesarias para mejorar la seguridad de la instalación entre los meses de septiembre a marzo. De esta forma, los trabajos no comenzarían hasta finalizar la Feria de Otoño, y acabarían antes de los siguientes eventos taurinos. «Siempre se intentará conciliar los trabajos con la actividad principal, la relacionada con los toros». No obstante, el Red Bull X-Fighters, que se celebrará el próximo 7 de abril, está en el aire y con la licencia aún sin tramitar.

Las necesarias obras en la plaza, en las que parecen estar de acuerdo Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de la capital, fueron anunciadas primero, tal y como adelantó ABC, como de inicio inmediato y causa de la suspensión de todos los eventos previstos. Pero las autoridades regionales madrileñas, a la vista de la avalancha de protestas, introducían un matiz: los trabajos se desarrollarán procurando no interferir en los eventos taurinos, los principales en el coso madrileño. No está claro, a día de hoy, si se harán por fases o incluso en varios años, pero sí la voluntad de que sean compatibles con la actividad taurina.

Los problemas con la seguridad abren la posibilidad de que el próximo Red Bull X Fighters, programado para el próximo 7 de julio, finalmente no se celebre. Será el Gobierno regional quien decida, dice el Gobierno municipal, mientras que el Ejecutivo regional afirma que el Consistorio ha denegado la autorización. Lo cierto es que, a apenas 14 días del evento y con decenas de miles de entradas vendidas, aún se está negociando con la organización del sobre la posibilidad de que se celebre en Las Ventas.

Mejoras necesarias

«Se va a hacer sin la interrupción de ninguno de los festejos taurinos que estaban previstos», aseguraba ayer el portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, que también es presidente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.

Ambas administraciones están de acuerdo en que son necesarios cambios que adapten las salidas de emergencia, las vías de entrada y salida –para hacer de la plaza un lugar accesible para personas con discapacidad– y hasta los asientos de la instalación.

En lo que no terminan de coincidir es en delimitar las responsabilidades de cada cual. Para la Comunidad, es necesario que el Ayuntamiento apruebe en sus informes los eventos que se celebren en la plaza. Algo que han hecho hasta la fecha; pero en esta ocasión se dictó un informe negativo sobre la seguridad en el recinto.

Sin embargo, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, aseguró que el Consistorio no tiene ninguna responsabilidad en el cierre previsto para la plaza de toros de Las Ventas, al ser una competencia de la Comunidad de Madrid. «Lo que nosotros hemos hecho es un informe no vinculante y consultivo», dijo en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, ante las preguntas por la precaria seguridad en el recinto.

Maestre hizo especial hincapié en que la «única competencia» es de la Comunidad, propietaria del coso. Reconoció que el Ayuntamiento sostiene que la plaza debe cerrarse y rehabilitarse por sus «problemas de seguridad», referidos al aforo, los accesos y los puntos de evacuación, entre otros.

No deciden

La portavoz, en ese sentido, detalló que el Gobierno municipal trabaja desde hace un año con la Dirección General de Patrimonio regional. «Hay problemas de seguridad que requieren obras para evitar noticias fatídicas», declaró Maestre. El Ayuntamiento de la capital sostiene que el Gobierno regional no ha pedido ningún informe relativo a las corridas, pero sí cuando acoge eventos como conciertos. «Nosotros solo hacemos informes en materia de seguridad y conservación, no sobre si se celebran o no los eventos», apuntaron fuentes municipales.